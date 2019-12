Fant 1350 timer med ulønnet XXL-jobbing: «Jeg måtte sove i telt på varehuset»

XXL-granskerne beskriver ansatte som «måtte sove i telt på varehuset» og fikk sixpack med øl i stedet for lønn. Summen av ulønnet arbeid i sportskjeden utgjør 1350 timer, ifølge styreleder Hugo Maurstad.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Granskningsrapport forteller om gratisarbeid i sportskjeden XXL. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Sindre Hopland

Karl Wig

Han sier til E24 at lønn for hver eneste time er tilbakebetalt til de ansatte som har jobbet gratis.

«En informant har fortalt at alarmsystemet i varehuset var ødelagt og at vedkommende ble oppfordret til å sitte nattevakt mot en sekspakning med øl i stedet for betaling».

Det er blant historiene som presenteres i den 47 sider lange granskingsrapporten om XXL, som ble offentliggjort av advokatfirmaet DLA Piper torsdag.

Styreleder: Uakseptabelt

– Det er ingen av disse historiene som er akseptable. Vi har vært veldig tydelige på at gratisarbeid ikke skal forekomme, sier Maurstad til E24.

– Summen av gratisarbeid utgjør 1350 timer over tre år, opplyser styrelederen.

Han sier hver ulønnede time er uakseptabel.

– Det skal ikke være noe gratisarbeid. Alle skal ha betalt hvis man jobber. Derfor er alle disse timene med gratisarbeid nå utbetalt som lønn.

Sportskjeden ga eksterngranskerne oppdraget i høst, etter at E24 avslørte fabrikkerte salgstall i sportskjeden.

I etterkant skrev E24 også at XXL-ansatte i flere tilfeller har blitt nektet lønn, og granskerne fikk deretter utvidet sitt mandat til å undersøke dette også.

Nå sier granskerne at de har påvist åtte «verifiserbare» tilfeller av fiktive varesalg, som de mener er klart i strid med markedsføringsloven.

Ansatt til granskerne: – Måtte sove i telt

Samtidig presenterer granskerne nye detaljer om XXL-ansattes ulønnede arbeid – som ifølge advokatfirmaets partner Berit Reiss-Andersen har vært «utbredt».

I granskingsrapporten står det at flere ansatte i XXL har opplevd «et generelt stort press» om å arbeide uten lønn i varehusene.

32 informanter har opplyst til granskere at de selv har jobbet uten betaling, blant annet etter ordinær arbeidstid, i helger eller på «fellesdugnader», ifølge rapporten.

«En informant har fortalt at «jeg jobbet gratis fordi jeg ønsket heltidsstilling og fordi jeg ville vise at jeg ønsket å gjøre karriere i XXL», står det i rapporten.

«Det er tøffe lønnsbudsjett og det tas ikke hensyn til sykdom, lønnsvekst eller potensiell overtid», står det om opplysningene fra en annen informant.

Konkrete historier fra ansatte utbroderes også i rapporten, blant annet denne:

«Under utskiftning av en vegg på varehuset jobbet jeg så sent på kvelden at siste buss hadde gått. Jeg måtte sove i telt på varehuset og det var ikke rom for å protestere mot gratisarbeidet».

Granskerne skriver at «denne ansatte ble heller ikke tilbudt drosje hjem».

Aviser at ledelsen måtte ha visst

– 1350 ulønnede timer. Er ikke det nok til at dere nå kan fastslå at dette ikke er noe enkelte varehussjefer har funnet på, men noe toppledelsen har gått god for?

– Nei, på ingen måte. Det er ikke en enorm mengde, når man ser på hvor mange varehus og ansatte i Norge XXL har, sier styrelederen, og fortsetter:

– Rapporten indikerer at dette også har startet i den andre enden, med flere ansatte som er såpass motiverte at de vil arbeide ekstra. Og det er jo en positiv dimensjon. Så er det heller vi som må sette foten ned og forhindre det, sier styrelederen.

Et flertall av informantene presiserer overfor granskerne at gratisarbeidet ikke var påtvunget, slik E24 også har skrevet. Samtidig oppgir altså flere at de følte seg presset til gratisarbeidet, blant annet fordi de ønsket fast jobb.

Allerede før torsdagens granskingsrapport forelå, hadde XXL innrømmet en «uheldig dugnadskultur» overfor E24 i flere varehus.

Sportskjeden har sagt at de allerede har gjort flere grep for å påse at alle ansatte lønnes for arbeid de utfører i varehusene.

Publisert: Publisert 19. desember 2019 19:04