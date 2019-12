Sterk vind og glatte veier flere steder – fjelloverganger stengt

Sterk vind og glatte veier preger nyttårstrafikken flere steder. En rekke fjelloverganger er stengt på grunn av uvær, mens det er kolonnekjøring andre steder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda på grunn av dårlig vær mandag kveld. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix

NTB

Tirsdag morgen melder flere politidistrikt om trafikkuhell og utforkjøringer som følge av svært glatte veier.

– Kjør forsiktig, oppfordrer blant annet Øst politidistrikt, som tirsdag morgen rykket ut til en trafikkulykke ved påkjøringen til E6 ved Vinterbrosletta.

– En bil har kjørt ut av veien og havnet på taket. Skal være meget glatt på stedet, opplyser politiet.

De glatte veiene kommer i tillegg til en rekke stengte fylkesveier og fjelloverganger på grunn av uvær.

Uvær

Det gjelder blant annet riksvei 13 over Vikafjellet, som ble stengt på grunn av uvær og flom søndag. Her blir det tatt en ny vurdering tirsdag formiddag.

Haukelifjell

Også europavei 134 over Haukelifjell har problemer med å holde åpent. Det blåser liten storm tirsdag formiddag og vinden øker på det neste døgnet til stor storm.

Det går kolonnekjøring mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen. Det melder Statens vegvesen.

Uværet stenger også riksvei 7 over Hardangervidda.

På riksvei 15 over Strynefjellet er det derimot åpnet for fri ferdsel etter at det var kolonnekjøring. Det samme gjaldt en periode for E134 over Haukelifjell, men tirsdag morgen opplyser Vegvesenet at det på nytt er kolonnekjøring mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen på grunn av uvær.

Glatte veier og innstilte ferger

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er fremdeles stengt på grunn av uvær, og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er også stengt inntil videre.

– Prognosene sier at vinden øker utover dagen. Veien forventes ikke åpnet i dag, opplyser Vegvesenet.

Vegtrafikksentralen advarer om svært glatte veier på flere av fjellovergangene og oppfordrer større kjøretøy til å bruke kjetting.

Mandag meldte flere fergeselskaper på Vestlandet og i Trøndelag om innstilte ruter på grunn av uvær og stormvarsel.

Stor fare for skred

NVE utstedte før helgen et oransje farevarsel for jordskred i både Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal. Jordskredvarselet opprettholdes på samme nivå mandag, og i tillegg er snøskredvarselet for Indre Fjordane, Voss og Hardanger nå på rødt nivå.

I tillegg er det utstedt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for deler av Trøndelag, Nordland og Sør-Troms.

200 isolert i Fresvik

Fylkesvei 5602 mellom Fresvik og Feios i Vik kommune ble stengt søndag på grunn av steinras og fare for ras. Veien kommer til å forbli stengt over nyttår.

Fylkesvei 5600 mellom Arnafjord og Vikøyri er også stengt. Her blir det tatt en ny vurdering tirsdag klokken 9.

Rundt 200 innbyggere i Fresvik er fortsatt isolert som følge av raset.

Publisert: Publisert 31. desember 2019 08:48 Oppdatert: 31. desember 2019 08:59