Professor etterlyser åpenhet: – Selvmord er et stort samfunnsproblem

Ari Behns bortgang kan bidra til mer åpenhet om selvmord, mener professor Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning.

Forfatter Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. Til sammenligning omkom 108 personer i trafikken i 2018.

– Selvmordstallet omfatter ganske mange mennesker i et lite land som Norge. Det er en stor dødsårsak, og vi må huske på at det er svært mange som blir sterkt berørt av disse selvmordene, sier psykiatriprofessor Lars Mehlum til NTB.

Mehlum er leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). 63-åringen har arbeidet med fagområdet i over 30 år og har skrevet en rekke fagbøker.

Samfunnsproblem

Professoren legger ikke skjul på at selvmord er krevende for de etterlatte og samfunnet. 1. juledag kom nyheten om at forfatter Ari Behn valgte å ta sitt eget liv.

– På en dag som denne er det mange mennesker som får reaktivert sine egne tap og blir berørt av det. Sorgen varer ofte lengre enn ved andre dødsårsaker. Det er som regel en enda mer belastende og utfordrende måte å miste noen på, uttaler Mehlum.

I tillegg til de som tar livet sitt, blir langt flere innlagt for selvmordsforsøk. Enda flere skader seg selv med vilje uten å komme i kontakt med helsevesenet.

– Til sammen er det snakk om veldig mange tusen mennesker. Dette er et komplekst, stort og alvorlig samfunnsproblem og det påvirker mange. Det gir langvarige virkninger og påvirker mange sider av vårt samfunn, sier han.

– Åpenhet gir muligheter

Mehlum opplyser at for personer under 25 år er selvmord den største enkeltstående dødsårsaken. Selvmord er tabubelagt, men det har blitt stadig mer åpenhet om det de siste årene.

– Utviklingen er både veldig positiv og naturlig. Det bringer muligheter for å gjøre mer for å forebygge. Vi kan ikke løse dette samfunnsproblemet uten et sterkere engasjement, ikke bare fra politikere, men også fra vanlig mennesker i samfunnet, sier han og fortsetter:

– Åpenheten gir muligheter for å finne løsninger. Vi må engasjere mennesker for å hindre selvmord.

To av tre som tar livet sitt i Norge, er menn, og medianalderen er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Økt pågang på hjelpetelefon

Etter Behns død har Mental Helses hjelpetelefon opplevd en økning i antall henvendelser etter at nummeret deres har blitt delt i artikler og i sosiale medier.

– Vi vet at når vårt nummer dukker opp i mediene, så er det en del som tar kontakt med oss, sier daglig leder Aslaug Timland Dale for Mental Helses hjelpetelefon til TV 2.

Nummeret til hjelpetelefonen er 116 123. Ved akutt selvmordsfare skal alarmsentralen 113 kontaktes.

Publisert: Publisert 26. desember 2019 14:36