FHI-advarsel: Kan komme ny koronabølge til høsten

Nye bølger av covid-19-epidemien kan komme samtidig med de årlige influensaepidemiene i oktober, advarer Folkehelseinstituttet (FHI) i en fersk rapport.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Det anses som sannsynlig at Norge vil få lokale utbrudd med covid-19 og muligens mer generell økning i hele eller deler av landet, skriver FHI i rapporten «Risiko, prognose og respons i Norge» onsdag.

Hvis Norge lykkes med å trappe ned tiltak uten at smittespredningen øker utover sommeren, «kan atferdsendringer og værforandringer utover høsten likevel medføre at balansen forskyves slik at smitte igjen øker».

«Nye bølger av covid-19-epidemien kan da komme samtidig med de årlige influensaepidemiene, altså i oktober. Størrelsen på utbruddene vil avhenge av hvor omfattende smitteverntiltak som iverksettes», skriver FHI.