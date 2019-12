En kvinne og tre barn hentet livløse opp av sjøen i Tromsø

– Per nå kan vi ikke si om det er begått en straffbar handling, en ulykke eller hva som har skjedd, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet kjenner ikke nasjonalitet eller identitet til de fire personene, men har en teori om hvem de er, og sier at det er snakk om relativt små barn.

– Det er en kvinne og tre barn, men om relasjonen er mor og barn kan vi ikke bekrefte, sier politistasjonssjefen.

Tilstanden deres er ukjent, men politiet har opplyst at det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, og at de fire personene var livløse da de ble hentet opp av sjøen.

Barnevogn og spor ned til vannet

De får mandag kveld fortsatt livreddende førstehjelp på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Sykehuset har varslet en oppdatering om tilstanden til deres i 21.30-tiden.

Det var klokka 17.28 mandag kveld at politiet fikk melding om at noe hadde skjedd, og rykket ut til området Fagereng i Tromsø.

– Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn, og at det gikk spor ned til vannet. Da melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten som gjorde at politiet måtte undersøke, og det ble da hentet fire personer opp, sier Hermandsen.

Støvler i vannkanten

Hun forteller også at det er gjort funn av støvler i vannkanten. Politiet vet ikke hvor lenge de fire personene har ligget i vannet.

Etter funnet av de tre barna og kvinnen i sjøen søkte nødetatene, dykkere, redningsskøyte og helikopter i en tid etter flere mulige personer i sjøen.

Politiet har iverksatt taktisk og teknisk etterforskning av hendelsen. Politiet er interessert i observasjoner gjort i området i tiden før klokka 17.28 mandag ettermiddag. Kriminalteknikere undersøker mandag kveld åstedet.

Ledelsen i Tromsø kommune har satt krisestab i forbindelse med hendelsen, bekrefter konstituert kommunikasjonsjef Eirik Linaker Berglund i Tromsø kommune overfor NTB. Han sier også at kommunens psykososiale team er satt i beredskap.