Omstridte svinebønder leverer ennå kjøtt

Norun Haugen tilbrakte tid på 13 grisefarmer i Norge over fem år, og i dokumentaren vises opptak fra åtte av dem med sjokkerende holdninger og dyremishandling. På ett sted er det imidlertid ikke grisebonden som er ansvarlig.

En kartlegging VG har gjort viser at minst fem av sju bønder som er filmet med skjult kamera i dokumentaren, leverer kjøtt til slakterier fremdeles.

Administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Bjørn-Ole Juul-Hansen, forklarer at forholdene hos de fire bøndene som leverer til deres medlemsslakterier, har blitt tatt tak i siden de ble filmet for tre til fem år siden. Derfor leverer bøndene nå dyr til slakt produsert etter lovverket om god dyrevelferd, ifølge Juul-Hansen.

De tre andre produsentene som vises i filmen, er leverandører til Nortura. Én er blitt politianmeldt på grunn av det som framkom på i filmen. En annen av dem leverer kjøtt til Nortura ennå, selv om vedkommende utøver vold mot én gris i dokumentaren. Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura sier at i akkurat det tilfellet måtte bonden velge: enten la dyret bli liggende – eller påføre grisen en påkjenning, for å få den over i sykebingen. Grisen blir dratt etter hodet og ørene.