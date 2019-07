Personer med sår advares mot å bade i sjøen

Rådet fra Folkehelseinstituttet er at folk med åpne sår på kroppen ikke bør bade i sjøen dersom såret ikke kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster, skriver Aftenposten. Det gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.

Personer som er i risikosonen, oppfordres til å bruke badesko for å unngå å få sår under bading. Pådrar man seg sår, oppfordres det til å følge nøye med og kontakte lege ved tegn til infeksjon.

To av tilfellene av vibrioinfeksjon i år er registrert i Akershus, samt ett i hvert av fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. To av de smittede er barn mellom null og ni år, tre av tilfellene gjelder personer mellom 50 og 59 år, og det siste tilfellet gjelder en person mellom ti og 19 år, viser tall fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Vibriobakterien formerer seg når temperaturen i vannet er over 20 grader over en periode. Bakterien er i verste fall kjøttetende og forekommer særlig i brakkvann og sjøområder med lavt saltinnhold.

I fjor var det flere personer som ble syke etter smitte i indre Oslofjord.