Sotra: Drapssiktet sønn nekter for å ha noe med drapet å gjøre

En mann tidlig i 20-årene som er siktet for å ha drept sin egen mor på Sotra, nekter for å ha noe med drapet å gjøre, skriver Bergens Tidende.

Nå nettopp

Politi utenfor boligen på Brattholmen på Sotra der en kvinne ble funnet død. Dødsfallet etterforskes som drap og kvinnens sønn er pågrepet i saken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB-Oda Ertesvåg

Politiadvokat Christine Møen Wisløff holdt søndag ettermiddag pressebrifing om etterforskningen av drap på Sotra. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

En mann tidlig i 20-årene er siktet for å ha drept sin mor, som ble funnet død i en bolig på Sotra lørdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Han vet ikke hvem som står bak. Han vet ingenting om morens dødsfall, sier advokat Jørgen Riple, som forsvarer mannen, til Bergens Tidende søndag ettermiddag.

Den siktede sønnen har søndag sittet i et fem timer langt avhør.

Han ble pågrepet etter at moren i 50-årene ble funnet død lørdag kveld.

Ifølge advokaten skal den siktede mannen ha bodd en periode hos moren i leiligheten der hun ble funnet. Han ønsker ikke å si noe om hva hans klient har sagt om hvorvidt han var i nærheten av moren i løpet av lørdag.

Fremstilles for fengsling mandag

Vest politidistrikt bekrefter i en pressemelding at den siktede er avhørt.

– Han var villig til å forklare seg for politiet, men innholdet i hans forklaring vil vi ikke gå inn på nå. Avhøret er nå avsluttet, skriver politiet.

De skriver videre at mannen vil bli fremstilt for fengsling i Bergen tingrett klokken 10 mandag.

NTB har vært i kontakt med politiadvokat Christine Møen Wisløff, som sier at hun ikke vil gi noen kommentarer ut over det som står i pressemeldingen.

Flere hypoteser

Politiet var tidligere søndag sparsommelige med opplysninger.

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsak, hendelsesforløp og bakgrunn for det som har skjedd. En av hypotesene er at dette er et drap, men vi jobber ut ifra flere hypoteser, og vi binder oss ikke til noen hypoteser så tidlig i etterforskningen, sa Wisløff på en pressekonferanse søndag formiddag.

Gjennom lørdag kveld og natt til søndag foretok politiet vitneavhør av personen som varslet om funnet av den døde kvinnen, naboer og omgangskretsen til de involverte i saken. Det er også gjennomført en rundspørring i nærområdet.

Familien i dyp sorg

Videre har kriminaletterforskere gjennom natten gjort undersøkelser i huset der avdøde ble funnet. Det er også sikret en del elektroniske spor. Kriminalteknikerne fortsetter arbeidet i boligen søndag.

Rettsmedisiner var ved boligen natt til søndag og gjorde undersøkelser, men den døde kvinnen vil først bli obdusert og formelt identifisert på Gades Institutt på tirsdag.

Kvinnens familie er varslet og har fått oppnevnt bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs. Til Bergens Tidende sier hun at familien er i dyp sorg, og at de har det vanskelig.

– Meldingen om tragedien kom som et stort sjokk for familien, sier hun.

Pågrepet etter kort tid

Det var klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at kvinnen var funnet død.

Like etter klokken 21 ble mannen i tidlig 20-årene pågrepet og siktet for drap. Mannen er kvinnens sønn, opplyste politiadvokat Christine Møen Wisløff på pressekonferansen.

Mannen ble ikke pågrepet i boligen der kvinnen ble funnet, men politiet vil ikke opplyse hvor han befant seg da han ble pågrepet, eller om det er funnet noe drapsvåpen.

Han ble transportert til politihuset i Bergen hvor det ble tatt kriminaltekniske undersøkelser av ham før han ble satt i arresten.

Politiet vil ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling senere.