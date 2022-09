Regjeringen vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra fra kraft og laks

Regjeringen foreslår stor skattepakke for naturressurser og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra kraft og laks.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier han videre.

Effektiv sats på 40 prosent

Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig.

Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig.

Tiltakene vil gjelde fra 1. januar.

– Må dekke inn med skatteøkninger

Regjeringen har varslet at statsbudsjettet vil bli et ansvarlig budsjett med redusert oljebruk. Samtidig øker utgiftene på mange viktige områder, et gap på titalls milliarder kroner, heter det i pressemeldingen.

– Vi har i realiteten to måter å tette dette gapet på; store kutt i velferd som pensjon, helse, politi og eldreomsorg eller gjennom skatteøkninger. Utgiftskutt som gir inndekning i den størrelsesorden det er behov for nå, vil ikke være forenlig med det samfunnet vi vil at Norge skal være, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fakta Grunnrenteskatt for havbruksnæringen Effektiv sats på 40 prosent Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt Gjelder fra 1. januar 2023 Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner Les mer