Skatteetaten har brukt millioner av bistandskroner på å fly businessklasse

(Aftenposten) Da Aftenposten ba om å få se Skatteetatens reiseregninger, gikk alarmen. Nå har etaten endret reisepraksis etter å ha fløyet på businessklasse til utlandet i årevis.

Slik så det ut på et Qatar Airways-fly da selskapet viste frem businessklassen sin på Paris Air Show i 2017. Ansatte i Skatteetaten har reist på business med blant annet Qatar Airways, viser dokumentasjon som Aftenposten har tilgang til.

Ole Alexander Saue

Flere ganger årlig reiser ansatte fra Skatteetaten til utviklingsland som Rwanda, Tanzania og Kenya. Målet er å hjelpe dem å utvikle velfungerende skattesystemer.

På reisene har det gått millioner av skattekroner til å fly norske bistandsarbeidere på businessklasse, skriver Aftenposten.

Lange flyturer

«Skatt for utvikling» er blitt et stadig større satsingsprosjekt for norske bistandsmyndigheter.

Prosjektet, som eies av Norad NoradDirektoratet for utviklingssamarbeid., ble startet i 2012. Aktiviteten ble særlig trappet opp i 2018 da Norge hadde forpliktet seg til det internasjonale bistandsprogrammet Addis Tax Initiative.

Skattebistand skulle satses på. Her har Skatteetaten en sentral jobb. De jobber tett med de tilsvarende etatene i landene de hjelper.

Det betyr mye reising til Afrika. Taxi, tog, lange flyturer og båtreiser.

Tur/retur Zanzibar: 53.000 kroner

I februar i fjor reiste en ansatt fra Oslo til Zanzibar via Paris. Oppholdet skulle vare i fire dager. Flyturen kom på over 53.000 kroner.

Én måned tidligere reiste en ansatt til Kigali i Rwanda for et langtidsoppdrag. Flyreisen beløp seg til 50.000 kroner.

Dette er bare noen av mange eksempler som finnes.

Dette ombordstigningskortet er fra en ansatt i Skatteetaten som reiste fra Oslo til Kigali i Rwanda for et langtidsopphold.

Regelen: Fly rimeligst mulig

Aftenposten har bedt om innsyn i alle reiseregningene knyttet til Skatt for utvikling i 2022.

Dokumentene avslører en utstrakt bruk av businessklasse når etatens ansatte er ute og flyr. Bare i fjor ble det brukt 2 millioner kroner på flyreiser.

Skatteetaten bekrefter overfor Aftenposten at businessklasse har vært hovedregelen på disse reisene.

Dette er stikk i strid med praksisen hos Skatteetatens oppdragsgiver Norad. De flyr businessklasse bare ved helt spesielle tilfeller. Omtrent bare medisinske årsaker er godtatt. De strammet inn i 2021.

– I Norad og statlig bistandssektor generelt har det tidligere vært varierende praksis knyttet til bruk av businessklasse. Særlig ved lange reiser. På lange interkontinentale reiser har det vært betydelig forståelse for å fly business når du har møter neste dag og kommer rett fra flyet, sier Per Fredrik Pharo, avdelingsdirektør i Norad.

– Kunne pengene som Skatteetaten har brukt på businessklasse, ha gått til andre bistandsformål?

– Det opplever jeg som et retorisk spørsmål. Om du bruker penger på én ting, kan du ikke bruke det på noe annet.

Endrer rutine

Statlige ansatte skal reise på rimeligste og mest miljøvennlige måte så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Det går frem av Statens personalhåndbok.

Det er altså åpent for skjønn. For eksempel kan businessklasse tillates om det er gode grunnet til det. Dette har Skatteetaten godtatt på reiser utenfor Europa.

Etter at Aftenposten bad om innsyn i reiseregningene, strammet Skatteetaten inn. Nå skal det flys på økonomiklasse fremover.

– Hvorfor har businessklasse vært hovedregelen inntil nå?

– Det er et godt spørsmål. Og svaret er jo at man rett og slett bare har fulgt Skatteetatens reiserutiner, sier HR-direktør i Skatteetaten, Ragndi Robøle.

HR-direktør Ragndi Robøle i Skatteetaten. Fra nyttår av må Skatteetatens ansatte innom henne for å få lov til å fly businessklasse.

– Vi ble i fjor oppmerksomme på at Norad hadde endret sin politikk. Så da hev vi oss rundt og sjekket ut. Og da tenkte vi, hva gjør vi? Fra og med nyttår har vi også endret vår reiserutiner. Og utgangspunktet er at du ikke skal fly business. Du skal fly økonomi. Rimeligst mulig, mest mulig miljøvennlig og så effektivt som mulig.

Norad endret sine retningslinjer i 2021. Aftenposten ba om innsyn hos Skatteetaten 5. desember i fjor.

– Innstrammingen kom veldig kort tid etter at vi ba om innsyn i reiseregningene. Er det tilfeldig?

– Det var en medvirkende årsak. Men først var det at vi oppdaget at Norad hadde strammet inn, og så fikk vi henvendelsen fra dere. Så sånn sett kan du si at dere har bidratt.

Etaten startet revisjon av reiserutinene internasjonalt i oktober, ifølge Robøle.

– Har etatens reiserutiner vært i tråd med det som står i personalhåndboken til statlige ansatte?

– Vi har fulgt Skatteetatens reiserutiner, og så vet jeg også at statens personalhåndbok har sine rutiner knyttet til hvordan du skal reise.

– Vi skal fly rimeligst mulig. På en annen side kan du si at det kanskje har vært smartere å fly business. Medarbeidere kommer uthvilt frem og uthvilt tilbake og går rett på jobb. Om du sammenlikner det med å ha fri der nede og fri hjemme for å hvile etter en lang reise, fordi du har fløyet så billig som mulig, så kan du lage et «business case» på det og se hva som er smartest.