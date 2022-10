Angrep forskere og nektet å publisere rapport. – Ekstremt alvorlig.

(Aftenposten) Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nektet å publisere en forskningsrapport departementet hadde bestilt. Dette kan svekke tilliten til forskning, mener jurist og leder av utvalg for akademisk ytringsfrihet.

Debatten har rast etter at kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Nationen før helgen varslet at han ikke ville publisere en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på regjeringens nettsider.

Blant opposisjonen og i akademia er reaksjonene sterke, skriver Aftenposten.

Rapporten var bestilt av den forrige regjeringen. Den tar for seg ulike scenarioer for uønsket valgpåvirkning. I rapporten skisseres blant annet et scenario der en utenlandsk aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet.

Da vil «en utmelding fra EØS-avtalen være et betydelig skritt i den retningen», heter det i rapporten.

Som strategi kan aktøren prøve å forsterke proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger og misnøye mange nordmenn har på grunn av økte priser, skriver forskerne.

Til Nationen sa Gjelsvik at han mener rapporten mistenkeliggjør EU- og EØS-motstandere i Norge.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å økt polarisering av den norske debatten, sa han til avisen.

Anine Kierulf leder kommisjon om akademisk ytringsfrihet. Hun mener det er alvorlig om samfunnet mister tillit til forskere og forskningsinstitusjoner.

Ber ansvaret for valgene flyttes

I opposisjonen er reaksjonene sterke. Venstre mener statsminister Jonas Gahr Støre må vurdere å flytte ansvaret for sikkerheten ved valg og valggjennomføringen bort fra Gjelsvik og over til et annet departement eller annen statsråd.

– Gjelsvik viser med disse uttalelsene at han ikke tar sikkerheten rundt gjennomføringen av norske valg på alvor, sier Venstres stortingsrepresentant Grunde Almeland til Aftenposten.

– Her har han latt sin motstand mot EU være styrende og tilsynelatende viktigere enn konklusjonen enn hvordan man skal hindre uønsket valgpåvirkning, sier Almeland.

Høyres stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide krever at statsministeren kommer på banen i saken.

– Det er ekstremt alvorlig at den statsråden som har ansvar for valggjennomføring og å vurdere risikobildet opp mot norske valg, bare avfeier deler av en rapport hans eget departement selv har bestilt – fordi han ikke liker konklusjonen, sier Søreide til VG.

Ine Eriksen Søreide (H) mener at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svarer på kritikken mot statsråd Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Eget politisk syn står i veien

Også MDG og Frp reagerer:

– Vi har sett påvirkning fra utlandet i flere sammenhenger, som ved brexit og USA-valget i 2016, påpeker fungerende MDG-leder Arild Hermstad.

Han mener Gjelsviks politiske syn «står i veien en meningsfull debatt om de største truslene mot demokratiet i vår tid».

– Det virker nesten som om kommunalministeren tilbakeholder rapporten fordi den bryter med hans syn på saken, sier Frps Helge André Njåstad.

Han advarer om at det gi næring til nettopp de konspirasjonsteoriene Gjelsvik er bekymret for.

Gjelsvik er selv profilert EU-motstander og har jobbet aktivt for å erstatte EØS med andre avtaler med EU.

– Svekker tilliten til forskning

En annen som reagerer sterkt på Gjelsviks uttalelser, er førsteamanuensis Anine Kierulf ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Kierulf ledet kommisjonen som nylig leverte en NOU (Norges offentlige utredninger) om akademisk ytringsfrihet.

Hun mener det er svært uheldig at statsråden trekker forskernes motiv i tvil.

– Slik jeg leser han, mener han at forskerne er motiverte av politiske grunner og ikke faglige. Det er egnet til å svekke tilliten til forskning, sier Kierulf.

Hun advarer om at det kan få alvorlige konsekvenser for samfunnet hvis tilliten til forskerne forvitrer. En av konklusjonene til kommisjonen om akademisk ytringsfrihet, er at den er sårbar.

Kierulf peker også på at regjeringens nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning er opptatt av å hegne om tilliten til forskerne.

Gjelsvik gjør nå det stikk motsatte, mener Kierulf.

Vil ikke bidra til mistenkeliggjøring

Aftenposten har lagt frem kritikken for Sigbjørn Gjelsvik, som sent mandag ettermiddag varslet at departementet ville publisere rapporten likevel.

Han understreker at han og departementet tar trusselen for uønsket valgpåvirkning på alvor. Han påpeker også at regjeringen ikke prøvde å stanse FFI fra å publisere rapporten.

– Vi kommuniserte til FFI at vi ikke vil legge ut rapporten på regjeringens nettsider. Men FFI sto selvsagt fritt til å legge ut rapporten, sier Gjelsvik til Aftenposten.

Han sier at han er redd det kunne hatt negative konsekvenser å legge ut rapporten på regjeringens nettsider. Det kan mistenkeliggjøre legitime politiske standpunkt og gi økt polarisering i samfunnet, mener han.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) understreker at regjeringen aldri har forsøkt å gripe inn og stanse FFI fra å publisere sin egen forskning.

– Som departement er vi veldig opptatt av å ivareta tilliten på tvers av det norske demokratiet og tilliten som ulike grupperinger i samfunnet har til myndighetene og til valgmyndighetene, sier Gjelsvik.

– Det har en annen karakter om en forskningsinstitusjon legger ut en rapport med noen scenarioer og en beskrivelser av ulike politiske saker og politiske aktører, understreker han.

– Du kritiseres for at eksempelet i rapporten om EU og EØS lå til grunn for avgjørelsen om å ikke publisere rapporten på regjeringens nettsider på grunn av ditt eget politiske ståsted?

– Det har ingenting med saken å gjøre. Vi publiserer ofte rapporter og vurderinger som er en annen enn det jeg og departementet kan ha i ulike saker. Det handler ikke om det. Men det handler om hvordan man lager og beskriver scenarioer og kobler det mot forsøk på å påvirke valget, sier Gjelsvik.

Svarer ikke på sitat-kritikk

Mye av kritikken mot Gjelsvik har dreid seg om sitatet hans i Nationen:

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å økt polarisering av den norske debatten, sier han til avisen.

Aftenposten har spurt Gjelsvik flere ganger om han mener forskerne kan ha forsøkt å pakke argumenter for EU og EØS inn i en forskningsrapport.

Gjelsvik svarer ikke direkte på dette. I stedet understreker han at han ikke kjenner forskernes politiske ståsted.

– Jeg har sagt at vi skal være forsiktig med å gå inn på beskrivelser av fullt legitime politiske standpunkt i den norske debatten. Hvordan man beskriver det, pakker det inn, kobler det opp mot spørsmål som går inn i den politiske sfære, sier Gjelsvik.

Det er dette han mener skjer i FFIs rapport.

– Og det er det som er utgangspunktet for det jeg har uttalt meg om tidligere.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ligger på Kjeller ved Lillestrøm. Det er forsvarets eget forskningsinstitusjon og driver forskning i samarbeid med departement, etater og andre forskningsinstitusjoner.

– Har du forståelse for at ditt sitat til Nationen kan tolkes som at du trekker FFI-forskernes motivasjoner i tvil?

– Dette handler ikke om forskerne. Dette handler om det som er beskrevet i rapporten, svarer Gjelsvik.

– Har du forståelse for at folk tolker det du har sagt på denne måten?

– Dette handler ikke om forskerne. Dette handler om sitat og beskrivelser som ligger i rapporten. Det er dette som er utgangspunkt for mine uttalelser.

Kommenterer ikke valg-ansvar

– Håndteringen er blitt kalt lite tillitvekkende. Den anklages for å kunne svekke tilliten til politikere, regjeringen og staten og forskere og akademia, samt nøre opp under konspirasjonsteorier?

– Det bygger på fullstendig feil premisser. Vi har ikke på noe tidspunkt forsøkt å holde tilbake informasjon om den rapporten, sier Gjelsvik.

– Flere Aftenposten har snakket med, har tatt til orde for at du ikke lenger kan ha ansvar for valg i Norge?

– Den type spørsmål er det ikke naturlig for meg å svare på. Jeg har svart på hvordan departementet har håndtert saken, sier Gjelsvik.

Han føyer til at målet har vært å øke tilliten til valg i Norge.

Aftenposten har bedt statsminister Jonas Gahr Støre kommentere kritikken mot statsråden, samt og om det kan bli aktuelt å overføre ansvar for valg til en annen statsråd og departement.

Aftenposten spurte også om en kommentar på følgende:

Kritikken mot Gjelsvik som går på om statsrådens politiske overbevisninger kan ha påvirket avgjørelsen om håndteringen av rapporten.

At statsrådens uttalelse i Nationen kan svekke tilliten til forskere og høyere utdanning.

I en e-post fra kommunikasjonsseksjonen til Statsministerens kontor, svarer Støre følgende til Aftenposten:

– Kommunal- og distriktsministeren har nå forklart sin håndtering av denne saken i en nettsak på regjeringens sider, som også lenker til rapporten, slik at alle som ønsker, kan lese den. Det mener jeg er riktig og bra.