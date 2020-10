Kristin Gunleiksrud Raaum gjenvalgt som leder i Kirkerådet

Kirkemøtet gjenvalgte fredag Kristin Gunleiksrud Raaum som leder i Kirkerådet. Det er dermed duket for fire nye år i lederrollen for Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum ble fredag gjenvalgt som leder i Kirkerådet. Foto: Ned Alley / NTB

– Det er mye ugjort arbeid for den brede og åpne folkekirken. Det er det viktig at flere tar del i. Derfor er jeg glad Kirkemøtet vil at jeg skal fortsette på dette arbeidet, sier Raaum i en pressemelding.

Dette blir hennes andre periode som Kirkerådsleder.

De to andre kandidatene som var på valg, var Erling Birkedal fra Nominasjonskomiteens liste og Jo Hedberg fra Bønnelista.

Resultatene viste at Raaum fikk 71 stemmer, Birkedal 36 og Hedberg 8.

Kirkerådet består av 15 medlemmer og forbereder de sakene som skal behandles av Kirkemøtet.