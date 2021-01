Elleve nye påviste tilfeller av mutert virus i Nordre Follo: – Dette var det vi fryktet

Det er påvist elleve nye tilfeller av det muterte britiske koronaviruset i Nordre Follo kommune, varsler ordføreren på en pressekonferanse søndag.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal og Snorre Schjønberg

– Dette var det vi fryktet. Vi har fått påvist elleve nye tilfeller av den britiske virusvarianten siden i går. Det var det vi engstelige for at ville komme, men som vi i det lengste håpet at ikke ville skje, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

I alt er 74 personer knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo. 17 av disse har fått påvist den britiske virusvarianten. Alle er hjemmehørende i Nordre Follo.

Ett av de nye tilfellene kommunen varsler om søndag, er tilknyttet en barnehage. Det ventes svar på flere hundre prøver søndag kveld og tidlig neste uke.

– Vi må forvente at flere av dem er positive UK-virus, sier ordføreren.

Sykehjem og barnehage rammet

Ordføreren sier at innbyggerne i Nordre Follo ikke trenger å bli mer engstelige enn de allerede er, men at de nye smittetilfellene viser at tiltakene som ble innført da kommunen stengte ned var nødvendige.

Utbruddet har utgangspunkt i Langhus bo- og rehabiliteringssenter. Der har to beboere mistet livet etter å ha blitt smittet av det muterte viruset. I tillegg er det et utbrudd i Tussestien barnehage som kobles til sykehjemmet.

– Vi har ett positivt tilfelle i barnehagen, men vi mistenker at tallet vil stige også der, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Det er også viktig for meg å formidle at arbeidet vårt med smittesporingsarbeidet i vår kommune får ros fra mange hold og vil bli brukt som et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner i samme situasjon. Alle som jobber med dette sent og tidlig, fortjener en stor takk, sier Opdan.

Vil prioritere barn og unge

Kommunen varsler at den vil prioritere at sårbare barn og unge får den hjelpen og støtten de trenger de neste dagene. Skoler og barnehager er stengt til onsdag.

Nordre Follo kommune uttrykker et sterkt ønske om å bli prioritert i vaksinekøen.

– Vi uttrykker nå et sterkt ønske om at vår kommune blir prioritert i vaksineringen. Spesielt er det viktig at sårbare grupper i vår kommune kommer høyere opp på prioriteringslisten, sier Opdan.