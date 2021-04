Antall dagpengemottakere økte med 255 prosent i fjor

371.100 personer mottok dagpenger i fjor, viser nye SSB-tall. Det er en økning på 255 prosent fra året før.

Tallet på dagpengemottakere økte med 255 prosent i fjor, ifølge nye tall fra SSB. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tallene som Statistisk sentralbyrå har hentet fra den forhåndsutfylte skattemeldingen, viser at det var 371.100 personer i Norge over 17 år som fikk dagpenger i fjor.

Tilsvarende tall i fjor var 104.500, ifølge statistikken Skatt for personer.

De som mottok dagpenger, hadde i 2019 en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 392.800 kroner, mens de som ikke mottok dagpenger, hadde en gjennomsnittlig lønnsinntekt på 483.600 kroner i 2019.

Samtidig fikk 38 prosent av dem som var innom dagpenger i 2020 like mye eller mer i lønn i fjor enn året før. Denne gruppen hadde imidlertid en lav gjennomsnittlig lønnsinntekt i 2019.

Summen av all forhåndsrapportert lønnsinntekt økte med 1,7 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlige lønnsinntekter økte med 3,1 prosent. Dette har sammenheng med at en reduksjon i antall jobber med lønn under gjennomsnittet drev opp lønnsveksten.