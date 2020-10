Knivstikkingen i Elverum: Politiet har kontroll på antatt gjerningsmann

Politiet har kontroll på mannen de mener står bak knivstikkingen i Elverum fredag ettermiddag. Mannen ble funnet skadd og er fraktet til sykehus.

Politiet pågriper en mann i forbindelse med en knivstikking på en privatadresse i Elverum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Vilde Skorpen Wikan

Sent fredag ettermiddag pågikk fortsatt søket etter gjerningsmannen som har knivstukket kvinnen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Søket foregikk vest for Glomma, og politiet ba innbyggere i området om å holde seg inne og låse dører og vinduer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Politiet meldte klokka 18.49 at de hadde kontroll på mannen etter å ha søkt i flere timer. Mannen antas å ha knivstukket en kvinne tidligere fredag ettermiddag.

– Han ble funnet med skader som er forenelige med fall, sier politistasjonssjef i Elverum, Tom Johnsen, til NTB ved 20.30-tiden.

Mannen er fraktet til Elverum sykehus, og skadeomfanget er ukjent.

Omfattende søk

Politiet søkte fredag ettermiddag og kveld med store styrker i området vest for Glomma og sør for Terningmoen leir etter at kvinnen ble knivstukket på en privat adresse i området.

Søket pågikk i området ved tømmerterminalen og skogsområdene rundt.

Pressevakten ved Sykehuset Innlandet opplyste til Dagbladet at kvinnen er stabil, men moderat skadd og fraktet videre til Ullevål sykehus.

Trolig tilfeldig offer

Den pågrepne og den skadde kvinnen skal trolig ikke ha hatt en relasjon.

– Slik det ser ut nå, later det til at det var et tilfeldig offer, sier Johnsen til NTB.

Politiet har ikke tatt stilling til status for den pågrepne og om han skal siktes i saken.

– Nå sitter vi og prøver å samle trådene, sier Johnsen.

– Vi fortsetter med tekniske og taktiske undersøkelser, og snakker med personer som kan ha sett noe, legger han til.

Bes holde seg inne

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokka 14.24. Fordi kvinnen ble antatt å være et tilfeldig offer, ble beboere i området oppfordret til å holde seg inne og låse dører og vinduer.

– Det antas at personen er psykisk ustabil, skrev politiet i pressemeldingen.

– Politiet antar at hendelsen har sammenheng med observasjoner av en ustabil/ruset person sist natt og et tyveri i Terningmoen militærleir av en militæruniform, la de til.