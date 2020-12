FHI foreslår lengre åpningstid for butikker og alkoholsalg før jul

Folkehelseinstituttet anbefaler utvidete åpningstider i matbutikker og for alkoholsalg før jul for å unngå økt smittespredning i forbindelse med julehandelen.

Folkehelseinstituttet foreslår en rekke tiltak for å hindre smittespredning i forbindelse med julehandelen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Peter Tálos

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Anbefalingen fra FHI kommer i forkant av regjeringens pressekonferanse med ny informasjon om koronasituasjonen til befolkningen. Der vil det trolig også komme regler for smitteverntiltak i julen.

I en lang liste ramser FHI opp tiltak for å hindre økt spredning av koronavirus i opptakten til julehøytiden. VG omtalte forslaget først onsdag morgen.

Særlig i forbindelse med julehandelen foreslår helsemyndighetene en rekke tiltak for å holde smittespredningen nede. FHI foreslår flere grep for å hindre at veldig mange mennesker oppsøker samme steder samtidig.

Må ha strategi

– Med åpne butikker på flere helligdager i julen kan man redusere storhandling og press på butikker før jul. Utvidet salgstid for alkohol i butikk og på vinmonopol vil kunne gi ytterligere reduksjon i presset, skriver FHI i beslutningsgrunnlaget som er oversendt regjeringen.

– For kjøpesentre bør det utarbeides en strategi for hele senteret, inkludert fellesarealer. Det bør vurderes å ha vakter som tilser at anbefalingene følges, står det videre i grunnlaget.

FHI foreslår også å etablere egne tidspunkter der risikogrupper kan handle uten at andre kunder er til stede, eller ved at antall kunder begrenses.

Frp støtter

Frp-leder Siv Jensen støtter innspillene fra FHI både når det gjelder åpningstider og for alkoholsalg. Hun viser til at Frp mener butikker selv må få bestemme sin egen åpningstid, og at de skal kunne selge alkohol i denne åpningstiden. Hun mener også at bensinstasjoner skal få mulighet til å selge alkohol.

– Nå er det er en god mulighet til å teste vår politikk. Det er bra for folks valgfrihet, og det er bra for å spre førjulshandelen mer slik at det blir mindre smittefare i butikkene. Vi forventer at regjeringen følger anbefalingene fra FHI, sier hun til NTB.

Virke imot

Hovedorganisasjonen Virke vil skjerme de ansatte i dagligvarehandelen og støtter ikke forslagene fra FHI. Virke viser i stedet til tidligere erfaringer under pandemien.

− Med god smittevernjobbing klarte butikkene å gjøre handelen trygg i påsken, det klarer de igjen uten at det trenger å gå utover de ansattes muligheter til å feire jul, sier direktør for Virke dagligvare Ingvill Størksen.