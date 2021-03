Over 4000 søkte på 400 plasser på Politihøgskolen

4.284 søkere kjemper om 400 studieplasser på Politihøgskolen i år. Det er 23,9 prosent flere søkere sammenlignet med fjoråret.

Politihøgskolen i Oslo ligger på Majorstuen. Antall søkere har vært høyt i 2021. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tallet er i tillegg det høyeste siden 2018.

I 2020 var det 8,6 søkere til hver av de 400 studieplassene. I år er det tilsvarende tallet 10,7 søkere per studieplass. Det gleder Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

– Det er positivt å se at enda flere har lyst å bli politi. Interessen for utdanningen har vært høy i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket oppfattes nok som viktig. Så kan jo søkertallene svinge noe fra år til år. Vi antar at noe bedre muligheter for å komme raskere ut i jobb etter endt utdanning kan være en faktor som har påvirket søkerinteressen nå, sier hun.

For sjette året på rad har andelen kvinnelige søkere steget. I år er kvinneandelen på rekordhøye 56,8 prosent.

– Vi nærmer oss nå en kjønnsfordeling vi kjenner igjen fra høyere utdanning for øvrig. Innen høyere utdanning har kjønnsfordelingen lenge vært cirka 60 prosent kvinner og 40 prosent menn, sier Framaas.