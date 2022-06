God stemning under meklingen i flyteknikerestreiken – samtalene fortsetter

Meklingen mellom NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) fortsetter utover kvelden. – Stemningen er god mellom partene, sier mekler Carl Petter Martinsen.

SAS-foreningsleder i NFO, Øystein Eliassen, og tariffkomitéleder Petter Wettre i NFO på vei inn til Riksmeklerens kontor i Oslo sentrum torsdag ettermiddag.

Det var mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren som møtte Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart torsdag.

NHO Luftfart og NFO møttes torsdag klokka 15 i Riksmeklerens lokaler i Oslo sentrum for å mekle om lønnsoppgjøret. De blir sittende utover kvelden, opplyste Martinsen til TV 2 klokka 19.

– Her jobbes det på. Jeg kan ikke si at vi er noe nærmere en løsning. Men så er det et brudd i meklingen som var, og vi har egentlig begynt på nytt nå i dag med de temaene som var hovedtemaer i meklingen forrige uke, sa han.

Tror på enighet

I 21-tiden pågikk meklingen fremdeles.

– Jeg synes partene jobber godt sammen nå, og med min bistand. Det er for tidlig å si om det er noen veldig fremgang, men jeg synes det er en viss utvikling i positiv retning i den forstand at de kanskje har litt bedre forståelse for hverandres standpunkter, sa Martinsen til pressen litt etter klokken 21.

Meklingen fortsetter videre utover kvelden.

– Meningen er at vi skal jobbe utover kvelden, men hvor lenge vet jeg ikke. Mest sannsynlig vil vi fortsette også i morgen, sa han.

Han har fortsatt håp om at partene skal bli enige.

– Men husk på at det er en grunn til at det er en konflikt. Hvorvidt vi får løst dette i forbindelse med forsøket som vi nå holder på med, det er for tidlig å si, sa han.

Varslet lockout

Flyteknikerne gikk ut i streik sist lørdag. 106 teknikere er tatt ut, og streiken vil etter planen bli trappet opp i helgen med ytterligere 39 flyteknikere.

I tillegg har NHO varslet lockout fra søndag, noe som innebærer at 450 flyteknikere fra NFO nektes å komme på jobb. Dette vil trolig fort føre til at staten griper inn og avblåser streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd. En lockout vil nemlig også ramme ambulanseflytjenesten i nord, noe som potensielt kan føre til fare for liv og helse.