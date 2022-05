Arbeids­marked­stiltak reduseres med 264 millioner – dette er grunnen

Det blir 264 millioner kroner mindre til arbeidsmarkedstiltak. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen begrunner kuttet med lav arbeidsledighet.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen begrunner kuttet i arbeidsmarkedstiltak med høy sysselsetting. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Regjeringens foreslåtte reduksjon på 264 millioner kroner tilsvarer rundt 4.700 færre tiltaksplasser til ledige i gjennomsnitt per måned i annet halvår, skriver de på sine nettsider.

– Det er gledelig at stadig flere kommer i arbeid, og vi må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lav arbeidsledighet. Siden arbeidsledigheten er redusert, vil behovet for arbeidsmarkedstiltak til helt ledige være lavere nå enn det som ble lagt til grunn i fjor høst, sier Persen.

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at ledigheten har falt til 3,1 prosent dette kvartalet, som er det laveste nivået som er målt siden 2009. De seneste månedene har antallet ledige stillinger ligget på et rekordhøyt nivå.