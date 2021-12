Nordmenn har aldri vært mer bekymret for klimaet

For første gang svarer halvparten av nordmenn at de er bekymret for klimaendringene, viser en undersøkelse.

Klimademonstrasjoner utenfor Stortinget i august 2019.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I november svarte 53 prosent av nordmenn at de var «bekymret» eller «svært bekymret» for klimaendringene. Det er den høyeste andelen siden undersøkelsene startet for åtte år siden, skriver Vårt Land.

Andelen bekymrede har økt fra 44 prosent i januar til 53 prosent i november.

– Det toppet seg i august, etter flere naturkatastrofer og mye ekstremvær gjennom sommeren, med den sjette rapporten fra FNs klimapanel. Den kom i opptakten til valgkampen og gjorde at valgkampen handlet mye om klima, sier seniorforsker Åsta Dyrnes Nordø på Universitetet i Bergen.

Sammen med helse har klimasaken utviklet seg til å bli den aller viktigste politiske saken for folk, viser undersøkelsen.

Mellom 8.000 og 10.000 nordmenn har svart på undersøkelsen som gjennomføres av Norsk medborgerpanel på Universitetet i Bergen.