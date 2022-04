Trettebergstuen sparker i gang menns likestilling

Høye selvmordstall, mer frafall fra videregående skole og færre søkere til høyere utdanning. Nå starter arbeidet med mannsutvalget for å snu de dystre trendene.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplever at mange menn vil ta mer ansvar for barn og hjem, men at de ikke får muligheten til det. Nå starter mannsutvalget arbeidet med å snu likestillingsutfordringene.

NTB-Anja Ariel Tørnes Brekke

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– I den offentlige debatten blir det ofte fremstilt som om likestillingspolitikk er kvinners kamp mot menn, men på mange samfunnsområder har også menn likestillingsutfordringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

– Denne regjeringen er opptatt av å få fart på likestillingspolitikken generelt – og er opptatt av å løfte områdene der menn har utfordringer.

I fjor høst varslet regjeringen at de skulle sette ned et mannsutvalg, i tråd med løfter i Hurdalsplattformen , som skal «se på menns likestillingsutfordringer».

Innspillsrunde

Nå, drøye 30 år etter at mannsrolleutvalget ledet av Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport, starter arbeidet som skal resultere i en utredning og anbefalte politiske tiltak.

I forkant inviterer regjeringen til innspillsmøter i Kristiansand, Bodø, Hamar og Oslo, før utvalget settes ned og får et mandat. Det første møtet starter allerede på tirsdag.

– Dette skal være en inkluderende prosess der vi løfter små og store samtaler om likestillingsutfordringer. Vi vil ha innspill fra folk, og særlig menn, om hva de ønsker at utvalget skal diskutere, sier Trettebergstuen.

Forskning og statistikk viser at gutter og menn for eksempel gjør det dårligere på skolen, færre tar høyere utdanning og flere begår selvmord sammenlignet med jenter og kvinner.

I 2019 slo et ekspertutvalg ledet av FHI-direktør Camilla Stoltenberg fast at gutter får dårligst karakterer og er i flertall blant dem som ikke fullfører videregående skole.

– Er det en fare for at utvalget kun blir symbolsk?

– Nei, dette utvalget skal gjøre to konkrete ting: Bidra til en mer aktiv offentlig debatt om dette, men de skal også komme med en NOU som tar for seg menns likestillingsutfordring, noe som blir viktig i utformingen av regjeringens politikk.

Stereotypier

Trettebergstuen har allerede fått henvendelser fra menn med innspill til arbeidet.

– Vi ser også på uttak av pappapermisjon at det er en forventning om at mor er omsorgsperson, og at menn ikke får ha like stor omsorg og like mye samvær med barna sine som de skulle ønske.

– Det er menn som forteller om vanskelige situasjoner med arbeidsgivere som mener det ikke passer seg at de er hjemme med barn, mødre som tviholder på foreldrepermisjonen. Det er mange historier om at menn vil ta mer ansvar, men ikke får muligheten til det, forteller Trettebergstuen.

Likestillingsministeren peker på stereotypiske kjønnsroller som forklaring.

– Mannsrollen er nok mer stereotypisk enn vi kanskje tror. Derfor får vi kvinner inn i de mannsdominerte utdanningene, men det går ikke så lett andre veien, sier hun.

– Jeg tror nok at dagens kjønnsroller er trangere for menn enn for kvinner.