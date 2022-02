Spytthette på barn kan bli forbudt

Det er fare for kvelning når spytthette brukes i kombinasjon med håndjern, ifølge fagfolk. Bildet er kun et illustrasjonsfoto.

I opposisjon på Stortinget mente Sp og Ap at spytthette «ikke under noen omstendighet» må brukes på barn. Nå vil justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vurdere et forbud.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden