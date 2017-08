Fedrekvoten: Erna Solberg skuffet over norske menn

– Jeg er nok ikke den første norske kvinnen til å bli skuffet over norske menn, sa statsministeren da pappapermen ble diskutert under en debatt med Ap-leder Jonas Gahr Støre i regi av VGTV mandag.

Høyre gikk for fire år siden til valg på å fjerne fedrekvoten og la familiene selv få fordele de 14 ukene mellom foreldrene. Etter forhandlinger med samarbeidspartiene Venstre og KrF ble fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker.

Resonnementet fra Solbergs side var at kulturforandringene hadde kommet langt nok, men statistikken viser noe annet.

– Jeg var kanskje overoptimistisk på vegne av norske menn og norske familier. Vi har justert politikken og sier at vi skal opprettholde fedrekvoten, sa Solberg, som rett nok uttrykte bekymring over at mange familier ikke tar ut full fedrekvote nå heller.

Arbeiderpartiet går til valg på å gjeninnføre en fedrekvote på 14 uker.