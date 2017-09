Ny dating-side vekker oppsikt: Vil koble kvinnelige studenter med eldre rike menn

«Hei studenter! 0,- i studielån? Date en sugardaddy» er nettstedet richmeetbeautiful.nos budskap på en rullende reklameplakat i Oslo de siste dagene. Det var studentavisa Universitas som først omtalte saken

Nettstedet oppfordrer kvinner til å melde seg som såkalte «sugarbabies» En sugarbaby er ifølge nettstedet en vakker ung kvinne som dater «erfarne» og «sofistikerte» menn. Reklameplakaten prydes av en svært lettkledd dame i sexy undertøy.

«Du legger innsats i å se bra ut, og du fortjener å bli behandlet deretter. Mennene på RmB vet dette, og vil at du skal se bra ut, og innser at en kvinne som ser så bra ut, må tas med på shopping og eksotiske reiser», reklamerer nettsiden med, ifølge VG

En sugardaddy er «velstående, etablerte menn som kanskje allerede har en kone og familie, men deres travle livsstil og år med ekteskap betyr at gnisten og magien er borte. Sugarbabies bør forstå at deres Sugardaddy ikke er ute etter å erstatte sin kone og barn, men ser etter en vakker kvinne de kan skjemme bort, ta vare på og dele fritiden sin med».

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Politikere, interesseorganisasjoner og privatpersoner ser rødt, og saken har gått varm på sosiale medier og i nyhetssendinger mandag morgen.

Kimm Saatvedt/Forbrukerombudet

Undersøker brudd på markedsføringsloven

Forbrukerombudet har fått inn flere tips om nettstedets reklamekampanje og forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth er sterkt kritisk til reklamen. Hun forteller til VG at Forbrukerombudet nå vil gå nøye gjennom nettstedets reklamer, for å se om de er i strid med markedsføringsloven.

– Vi er spesielt skeptisk til at nettstedet spiller så mye på det økonomiske, der kvinnene blant annet skal få gaver og reiser, og retter seg spesielt mot kvinnelige studenter som ikke har den beste økonomien. Markedsføringsloven sier det er ulovlig å drive kjønnsdiskriminerende reklame. Vi vil også undersøke om reklamen også bryter med etisk markedsføring, sier hun til VG.

Dersom Forbrukerombudet konkluderer med brudd på markedsføringsloven kan selskapet få forbud mot slike reklamer.

I verste fall bryter reklamen ifølge Haugseth også med hallikparagrafen.

– Hallikparagrafen faller ikke inn under markedsføringsloven, så det er i tilfelle en sak for politiet.

– Forherligelse av prostitusjon

KrF-politiker og nestleder i Justiskomiteen Kjell Ingolf Ropstad reagerer også kraftig på reklamene fra nettstedet.

– Jeg oppfatter reklamen som en forherligelse av prostitusjon. Jeg har brukt mye av mitt politiske liv på bekjempelse av prostitusjon og hallikvirksomhet, som kan lede til både rusmisbruk og tvangsbruk. Det er spesielt ille at nettstedet retter seg mot en sårbar, fattig gruppe som studenter, sier han til VG.

Ropstad mener reklamen ikke bare fremmer et negativt kvinnesyn, men også et negativt mannssyn.

– Jeg mener dette er ulovlig markedsføring. Om det ikke er det, bør regelverket strammes kraftig inn, sier han.

– Jeg har ingen samvittighetskvaler

Bak nettsiden står norske Sigurd Vedal. Han eier flere andre nettsider - blant annet Victoria Milan, som tilbyr gifte mennesker utroskapsforhold. Vedal opplyser til VG at nettsiden har over 60.000 medlemmer

– Jeg har ingen samvittighetskvaler. Richmeetbeautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn. De kommer til oss. Jeg er veldig miljøbevisst, og jeg hadde hatt dårligere samvittighet av å kjøre bensinbil, sier Vedal til Universitas.

Han har fått med seg de mange reaksjonene som har kommet.

– Jeg har hørt at det har kommet reaksjoner på reklamekampanjen vår. Vår visjon er å tilby vakre kvinner et kjærlighetsforhold til en moden, intelligent mann som varter dem opp, og som de kan ha som partner, samtalepartner og mentor. I et forhold er det også naturlig å ha sex. Men det er stor forskjell på å reklamere for å være en sugarbaby til å drive med prostitusjon, sier Vedal til VG.

– Jeg er opptatt av å følge loven, og dersom forbrukerombudet mener vi gjør noe ulovlig skal vi selvsagt finne en løsning på det. At vi er kjønnsdiskriminerende er jeg helt uenig i. Vi kunne like godt brukt et bilde av en mann som av en kvinne. Kanskje kan en løsning være å ha et bilde av et par neste gang, sier Vedal.