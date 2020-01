Securitas fjerner ordning om at vektere må bekrefte at de er våkne

Sikkerhetsselskapet Securitas fjerner ordningen om at ansatte må ringe inn én time før arbeidstiden starter for å si at de ikke har forsovet seg.

Vektere på oppdrag fra Securitas ved Oslo tinghus slipper i framtiden å ringe inn til arbeidsgiveren én time før jobb for å bekrefte at de er våkne. Foto: Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

NTB

Kravet om at ansatte i vekterselskapet måtte ringe til en automatisk svartjeneste én time før de begynte på jobb, har blitt dårlig mottatt, skriver Dagsavisen. Neste måned skulle spørsmålet om lovligheten av tiltaket, der alle selskapets vektere i Oslo tinghus på sin egen ubetalte fritid måtte ringe inn for bekrefte at de var våkne klokken 7 om morgenen, etter planen prøves i retten.

– Dette er et kontrolltiltak som ikke har vært drøftet med de tillitsvalgte i bedriften. Man må ha tillit til at det er voksne personer som jobber i bedriften, sier regionstillitsvalgt i Securitas Robert Ball til FriFagbevegelse.

Rettsprosessen er imidlertid avblåst etter at NHO og LO har inngått forlik i saken. Securitas vil avvikle ordningen og vil sammen med de tillitsvalgte i selskapet gå gjennom oppdragene for å se om praksisen med våkenmelding også benyttes andre steder. En foreløpig gjennomgang vises at vektere ved mange kjøpesentre er underlagt samme krav.

LO-advokat Eirik Pleym-Johansen, som har hatt saken for forbundet og vekterne, sier ordningen var tariffstridig og derfor måtte avvikles ettersom arbeidsgiveren har ment ordningen ikke var å anse som arbeidstid og derfor skjedde uten godtgjørelse.

