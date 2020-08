– Umulig å teste ferjepassasjerene

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr mener Kristiansand må si nei til Helsedirektoratet dersom kommunen blir bedt om å korona-teste ferjepassasjerer.

Helsedirektoratet arbeider med å få på plass koronatestsentre på norske utenlandshavner. Foto: Tormod Flem Vegge

– Det vil være en umulig oppgave å teste passasjerene idet de går eller kjører i land fra danskebåtene på kaia. Slik jeg ser det har kommunen heller ikke ressurser til å begynne å teste flypassasjerer på Kjevik. Vi kan ikke spre de knappe ressursene som vi har på testsenteret på Kløvertun på Kongsgård, sier Dagfinn Haarr til Fædrelandsvennen.

Sist uke ble det kjent at Helsedirektoratet jobber for å innføre koronatesting på norske flyplasser, havner og grenseoverganger. Både ved Flesland og Sola har kommunene etablert teststasjoner.

Dagfinn Haarr mener kommunen trenger de ressursene de har til å drifte testsenteret på Kløvertun. Bildet er tatt for litt over en uke siden. Foto: Kjartan Bjelland

Mørland applauderer

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) fra Åmli sier til NTB at Arbeiderpartiet er glad for at det nå jobbes med å få koronatesting på landets største flyplasser og grenseoverganger, slik partiet hans har tatt til orde for.

– Skulle kommunen bli pålagt å teste ferje- og flypassasjerer mener jeg personlig at sentrale myndigheter heller må stenge grensene. Passasjerene som kommer med danmarksferjene til Kristiansand er i all hovedsak norske, som bør være godt informert om hvor de kan teste seg. Tyske bilturister forsvinner fort videre inn i landet eller nordover langs kystene, og utgjør nok ikke med sin medbrakte mat den største smittefaren, sier Dagfinn Haarr.

Kommuneoverlegen viser til at både ferje- og flypassasjerer som ankommer Kristiansand får skriftlig informasjon om hvordan de skal forholde seg og mulighetene for å bli testet ved mistanke om smitte.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr mener sørlendinger en tid framover bør droppe unødvendige danmarksturer. Foto: Jacob J. Buchard

– Dropp danmarksturen

Dagfinn Haarr mener sørlendinger bør følge helseminister Bent Høies klare oppfordring om å droppe unødvendige reiser til utlandet.

– Jeg skulle selv gjerne vært i Danmark neste helg for å løpe o-løp, men det er selvsagt helt uaktuelt nå. De som nå likevel velger å reise til Danmark bør være ekstra påpasselig med å teste seg dersom de har mistanke om symptomer på smitte, sier Dagfinn Haarr.

Nye røde land?

Folkehelseinstituttet anbefaler at seks nye land blir definert som røde, slik at det blir innført krav om karantene for alle som kommer fra disse landene til Norge. Landene som nå har mer enn 20 smittede per 100.000 innbyggere og dermed kan bli røde er Island (25,4), Malta (58,6), Nederland (32,5), Polen (23,0), Kypros (20,1) og Færøyene (205,4).

Folkehelseinstituttet peker også på stor smitte i flere regioner i Sverige og i danske Sjælland, minus hovedstadsregionen, (26,5) og Midt-Jylland (42,3).