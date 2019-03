Bred næringspolitikk sikret Torgeir Knag Fylkesnes nestlederverv i SV

Fylkesnes vant med 108 stemmer mot 100 for Kaski. En stemte blankt. Fylkesnes mener valgkampen har vært klargjørende for partiet og takker Kaski for en god kamp.

– Landsmøtet har tatt stilling til hvilken profil man vil ha i ledelsen som skal være med på å bygge partiet videre. Jeg har gått til valg på en ambisiøs næringspolitikk for hele landet og ønsker å breie ut partiet, sier han.

Han motkandidat er skuffet over resultatet.

– Jeg er skuffet, det var nært. Det visste vi det kom til å bli. Vi manglet fem stemmer for å dra i land flertallet, sier Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vi trengte en tydelig miljøpolitiker i ledelsen. Det fikk jeg dessverre ikke partiet med på, men desto større ansvar hviler på partiledelsen som ble valgt i dag, sier hun videre.

Næring vant over klima

Det har hele veien vært en svært jevn kamp om nestledervervet. Begge kandidatene sa før resultatene var klare, at de hadde flertall. Mye av grunnen til det jevne valget er at det var relativt små forskjeller mellom de to kandidatene.

De har imidlertid hatt en ulik strategisk vurdering av hvordan SV kan vokse. Mens Fylkesnes ville gjøre SV til et bredt folkeparti, ville Kaski holde på profilsakene ulikhet og klima.

Kvinnekamp før avstemning

Valgkampen om nestledervervet har vært gemyttlig, men like før avstemningen fant sted lørdag ettermiddag var det kamp blant en rekke SV-kvinner om valgkomiteens innstilling.

De gikk inn for Fylkesnes med fire mot tre stemmer og det kom fram at valgkomiteens tre menn alle stemte på Fylkesnes. En rekke SV-kvinner gikk derfor samlet ut mot innstillingen.

Partiledelsen består nå av tre menn og to kvinner. Fylkesnes mener han har god støtte blant begge kjønn.

– Partiet sto fritt, de valgte det prosjektet som jeg representerer. Jeg ser at det er ganske grei støtte blant kjønnene for mitt prosjekt. Det var nok en del kvinner som stemte på meg, sier Fylkesnes til pressen etter at resultatet var klart.

Kaski sier det er synd at de ikke fikk et flertall av kvinner i ledelsen.

– Jeg synes det er veldig synd, det har vi ikke hatt på en stund. Vi er et feministisk parti og burde vise det i praksis, sier hun.

Lysbakken fornøyd

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke avsløre hvem han stemte på, men sier han gleder seg til å jobbe med Fylkesnes.

Han vil ikke uttale seg om kvinnekampen i forkant av avstemningen.

– Jeg kommer ikke til å gå inn i debatten rundt dette, for meg var det viktig at landsmøtet skulle avgjøre dette.

Fylkesnes slutter seg til Lysbakken, nestleder Kirsti Bergstø og partisekretær Audun Herning som alle ble gjenvalgt på landsmøtet.