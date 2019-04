Stavanger-mann innrømmer knivdrap i Latvia

Mannen har forklart at han tidligere denne uken drepte en mann i Riga i Latvia. Siktede er i 30-årene og er registrert med bostedsadresse i Stavanger.

Dette opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag.

- Mannen er avhørt i Oslo, men saken blir etterforsket videre av Sør-Vest politidistrikt. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett 1. påskedag, opplyser politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt.

Eskeland opplyser at politiet vil be om fire uker varetekt for mannen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Hevder nødverge

Mannen, som er fra Stavanger, skal ha forklart at han knivstakk en mann til døde i den latviske hovedstaden tidligere denne uken.

Latvisk politi bekrefter at de etterforsker et drap med en ukjent gjerningsperson.

- Siktede har gitt en forklaring til politiet, men av hensyn til etterforskningen vil jeg ikke gå nærmere inn på hans forklaring, sier Eskeland.

Norsk politi har gjennom Kripos kontakt med latvisk politi.

Den siktedes forsvarer, John Christian Elden, forklarer overfor Aftenbladet at hans klient kom i en krangel med en latvisk mann i Riga, at han handlet i nødverge og at han deretter reiste hjem til Norge. Der kontaktet han Elden og politiet før han meldte seg til politiet.

Bakgrunnen for at mannen valgte å melde seg for politiet i Norge skal være fordi han har mer tillit til politiet og rettsvesenet her enn i Latvia.

Stavanger-mannen har samtykket til varetektsfengsling, men nekter straffskyld.

Sør-Vest etterforsker videre

Det er Sør-Vest politidistrikt som nå overtar ansvaret for den videre etterforskningen. Det vil gjøres fortløpende vurderinger på om det er hensiktsmessig å overføre mannen til Stavanger.

En eventuell rettssak vil trolig også foregå i Stavanger, opplyser politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.