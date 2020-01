Faren til IS-kvinne: – Jeg har tillit til rettssystemet

Faren til den IS-tilknyttede kvinnen som nå hentes hjem fra Syria sammen med sine to barn, har tro på at datteren vil få en rettferdig dom.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Advokat Nils Christian Nordhus er forsvarer for den terrorsiktede kvinnen. Foto: Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NTB

– Jeg er spent, og jeg gleder meg. Det blir veldig stort for oss besteforeldre, både på mors- og farssiden, å endelig bli kjent med våre barnebarn etter så mange år, sier faren til den norsk-pakistanske kvinnen som nå hentes hjem fra Syria sammen med sine barn, til VG.

Han har aldri møtt barnebarna på tre og fem år. Den fem år gamle gutten er antatt å være svært syk, og helsetilstanden hans er årsaken til at norske myndigheter nå henter de tre hjem.

Faren til den IS-tilknyttede kvinnen takker nå både norske myndigheter og kvinnens advokat Nils Christian Nordhus.

– Jeg takker UD for å ha fått familien i sikkerhet. Jeg mangler egentlig ord for å si hvor takknemlig jeg er. Når det gjelder advokaten, så har han reddet tre menneskeliv.

PST har siktet kvinnen for deltakelse i terrororganisasjonene IS og Nusrafronten, og har bekreftet at hun vil bli pågrepet når hun lander på norsk jord.

Faren hennes sier at han er klar over at datteren vil bli straffeforfulgt.

– Det har vi som familie vært forberedt på lenge. Jeg har tillit til at rettssystemet gir datteren min en rettferdig dom, sier han.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 07:27

Mest lest akkurat nå