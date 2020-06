Helsedirektoratet sier nei til Sabeltann-forestillinger med 800 i publikum

Dyreparken i Kristiansand planlegger Kaptein Sabeltann-forestillinger med 800 publikummere i grupper på 200. I strid med regelverket, mener Helsedirektoratet.

Kaptein Sabeltann om bord i skuta «Den sorte dame» i Abra Havn ved Dyreparken i Kristiansand. Helsedirektoratet mener de planlagte forestillingene med 800 publikummere i grupper på 200 er i strid med regelverket. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Kaptein Sabeltanns verden i Dyreparken i Kristiansand, fotografert i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det opplyste assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under fredagens koronapressekonferanse.

– Avslutningsvis skal jeg si noe om en kar som er en populær mann, men som angivelig også er en farlig mann, ifølge sangen, og som heter Kaptein Sabeltann, sier han.

– Vår vurdering er at å dele opp publikum i grupper på 200 ikke er tilstrekkelig for å forebygge spredning av smitte, sier Nakstad.

Foreslår flere forestillinger

Dersom Dyreparken ønsker å ha forestillinger, må de derfor forholde seg til taket på 200 personer, slår direktoratet fast.

– Men det er selvsagt mulig å ha flere forestillinger på ulike tidspunkter av døgnet. Så vi anbefaler at man bruker de mulighetene som ligger innenfor forskriften slik at flest mulig kan kose seg med å se på Kaptein Sabeltann også i sommer, understreker den assisterende helsedirektøren.

– Ikke beskjeden vi ønsket

Foreløpig er det uklart hva Dyreparken foretar seg videre.

– Det var ikke en beskjed vi ønsket. Men dette er egentlig helt nytt og ferskt, så vi har ikke gått gjort en ordentlig vurdering, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot til NTB.

Han vektlegger at parken hele tiden har hatt publikums sikkerhet i førersetet.

Sammenligner med fire kinosaler

Dyreparken har fått en juridisk vurdering av spørsmålet og mener at opplegget må ses på som fire separate arrangementer – med begrunnelsen at det er fire separate innganger og at gruppene på 200 ikke på noe tidspunkt kommer i kontakt med hverandre.

– Vi har gjort dette slik vi mener det er smittevernmessig forsvarlig, forteller dyreparkdirektøren, som sammenligner det med å vise samme film i fire forskjellige kinosaler.

Det er så langt solgt i overkant av 30.000 billetter til Kaptein Sabeltann-showene i sommer.