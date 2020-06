FHI sletter alle data fra appen Smittestopp

Folkehelseinstituttet har fått varsel om midlertidig forbud mot datainnsamling i Smittestopp fra Datatilsynet. De er sterkt uenige i avgjørelsen.

FHI har lansert appen Smittestopp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB-Kenneth Kandolf Haug

– Vi er ikke enige i Datatilsynets vurdering, men ser oss nå nødt til å slette alle data og sette arbeidet på pause som følge av varselet, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på instituttets hjemmeside.

Fra tirsdag stoppes datainnsamlingen i appen. Persondata lagret i den sentrale databasen vil bli slettet så snart som mulig.

– Svekker beredskap

Til NTB forklarer Stoltenberg at FHI vurderer at de ikke kan fortsette innsamlingen når Datatilsynet vurderer det som ulovlig, tross at de er uenige i avgjørelsen.

– Vi er avhengige av legitimitet, sier hun.

– Vi svekker med dette en viktig del av vår beredskap mot økt smittespredning, fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Vi får samtidig redusert evne til å bekjempe smittespredningen som pågår nå. Pandemien er ikke over, legger Stoltenberg til i FHI-saken.

Uenige om nytte

Det er uenighet mellom Datatilsynet og FHI om appens nytte i en tid hvor smittespredningen er lav.

– Deres vurdering er at det er en uforholdsmessig inngripen så lenge oppslutningen er lav og smittesituasjonen er som den er. Vi mener det er nå appen er nyttig. Vi må styrke testing og sporing for å unngå en ny oppblussing av smitte, sier Camilla Stoltenberg.

Skal svare tilsynet

Folkehelseinstituttet har frist til 23. juni til å svare Datatilsynet og ønsker et raskest mulig vedtak etter fristen. Partene skal også ha et møte fredag.

Foreløpig har innsamling av data i Smittestopp-appen kun vært testet i tre kommuner, og det lave antallet smittede personer har gjort det vanskelig å teste om Smittestopp varsler de som reelt kan ha vært utsatt for smitte.

Appen har blitt lastet ned 1,6 millioner ganger og har nesten 600.000 aktive brukere som deler data med FHI, ifølge tall fra 3. juni.

FHI anbefaler folk å beholde appen på telefonen.