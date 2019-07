Nær 10.000 personer kjørte for fort i juni

Statistikken viser at 9.788 brøt fartsgrensen i juni måned, skriver VG. 590 av disse ble fratatt førerkortet.

– Folk kommer med rare bortforklaringer. Det som går igjen, er folk som sier de måtte kjøre fort for å rekke å gå på do eller ta i fart for å komme opp bakken, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Sammenlignet med samme periode i fjor viser tallene en liten nedgang. I juni 2018 var det 9.795 personer som begikk fartslovbrudd, mens 613 av disse mistet førerkortet.

I juni kontrollerte UP 297 førere som var mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Antallet var 264 i samme måned i fjor.

Norske bilister betalte i fjor nær 200 millioner kroner i fotoboksbøter. Både målt i antall anmeldelser, forenklede forelegg og kontroller var det fotoboksen i Rælingstunnelen ved Lillestrøm på riksvei 159 som i 2018 tok flest trafikanter. Denne fotoboksen sanket inn hele 11,6 millioner kroner i fjor.

De siste fem årene har hele 930 millioner kjøretøy passert landets fotobokser. I fjor mistet 737 personer lappen etter å ha blitt tatt i fotoboks.

Totalt er det 448 fotobokser i Norge, ifølge Statens vegvesens veikart.