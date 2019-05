Russlands presseattaché om justisministerens 8. mai-tale: – Blasfemisk

Det var under en medaljeutdeling til veteraner på Jørstadmoen at Kallmyr snakket om frihet mot kommunisme og sosialisme.

– NATO ble opprettet i skyggen av den gryende trusselen fra kommunistregimet i øst. Den kalde krigen var preget av ideologiske motsetninger. Demokrati mot diktatur. Frihet mot kommunisme og sosialisme. Men også av trusselen fra atombomben. For Norge var det ekstra nært fordi vi hadde bjørnen som vår nabo, sa Kallmyr.

Det har fått flere på venstresiden i norsk politikk til å reagere, og nå også presseattacheen ved Russlands ambassade i Oslo.

– Vi mener slike uttalelser er blasfemiske. Herr Kallmyr fant ingen takknemlige ord til de sovjetiske soldatene som frigjorde Europa og Norge fra nazismen, forvrengte Sovjetunionens rolle, krenket minnet til dem som kjempet mot fascisme uavhengig av deres politiske tilhørighet, skriver presseattaché ved den russiske ambassaden i Oslo, Timur Chekanov, i en epost som ble sendt til Dagbladet og andre mottakere natt til lørdag.

Chekanov mener Kallmyrs uttalelser er spesielt sensitive i forkant av markeringen av 75-årsdagen for frigjøringen av Øst-Finnmark 5. oktober 2019.

Statsminister Erna Solberg (H) ser ingen grunn til å beklage og forstår ikke Russlands ordvalg.

– Jeg synes ordet blasfemi var et rart ord å bruke om dette. Nesten alle statsrådene holdt taler som lignet på denne. I talen han holdt var det en tydelig understreking og takknemlighet for hjelpen som Sovjet ga Norge under 2. verdenskrig, sier hun til avisa.

Etter planen skal Russlands utenriksminister Sergej Lavrov delta under markeringen i Kirkenes i oktober sammen med kong Harald og Solberg. Hun frykter ikke for markeringen eller forholdet til Russland etter dette.