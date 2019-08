VG: Hagen-familien fikk nytt pengekrav – har betalt penger for livsbevis

Avisen har fått opplysningene fra flere uavhengige kilder.

26. juni ble det kjent at politiet har endret hovedhypotese om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, som var 68 år da hun forsvant. Under en pressekonferanse sa politiet at hovedhypotesen ble endret til at politiet tror Hagen er drept.

Svein Holden, bistandsadvokaten til familien Hagen, uttalte at han ikke delte politiets oppfatning av hva som skal ha skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

Familien skal to uker etter pressekonferansen ha fått et budskap fra den angivelige motparten om å betale et millionbeløp for å få bevis på at Hagen lever. I overkant av ti millioner kroner skal ha blitt betalt kort tid etter. Kontoen pengene ble betalt til har politiet så langt ikke klart å spore, ifølge opplysningen VG har fått.

Til tross for den angivelige betalingen skal familien fortsatt ikke fått noe livsbevis.

Avisen har vært i kontakt med bistandsadvokat Holden, men han vil ikke kommentere saken. Heller ikke Øst politidistrikt ønsker å uttale seg i saken.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i Akershus 31. oktober 2018. Det har nå gått ni måneder siden Lørenskog-kvinnen forsvant.