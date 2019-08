Prinsessens konfirmantkull tok opp kontroversielle temaer på sommerleir

– Dette er et tema vi ikke har hatt på konfirmasjonsleir tidligere. Vi snakket blant annet om hvilke ord vi velger å bruke om hverandre, og forskjellige måter å forholde oss til fremmedfrykt på, sier sogneprest Karoline Astrup til Aftenposten.

Sognepresten beskriver konfirmantgruppen som sogner til Asker menighet som våken, engasjert og til tider utprøvende.

Gruppen består av 79 14- og 15-åringer og var på Sommerleir på Risøy utenfor Tvedestrand. Temaene hadde de selv vært med på å foreslå og stemme fram i begynnelsen av konfirmantåret.

I tillegg til IS, rasisme og nazisme, dykket konfirmantene ned i press og stress, kirkens forhold til seksualitet, homofili og pornografi, samt rus og alkohol.

Sognepresten forteller til avisen at spesielt krav, press og stress har stått høyt på agendaen for flere konfirmantkull de siste årene, og at mange syns det iblant er uoverskuelig mye å leve opp til

– Det kan vise seg som kroppspress, karakterpress, relasjonspress, prestasjonspress, sexpress, treningspress og drikkepress, sier sognepresten, som også syns det er motiverende at ungdommene selv er med på å påvirke undervisningen.