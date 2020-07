Billigere SFO for familier med lav inntekt

Regjeringen har satt av totalt 79 millioner kroner til ordningen som skal sikre redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for lavinntektsfamilier, samt gratis SFO for barn med behov for særskilt tilrettelegging.