Advokat: Helt nødvendig å varetektsfengsle terrorsiktet russer

Det sier advokaten etter at Oslo tingrett lørdag besluttet at den siktede skal sitte fire uker varetektsfengslet.

– Jeg er av den oppfatning at det å bli varetektsfengslet er et særdels inngripende tiltak, men dette er et av de få tilfellene der jeg faktisk mener at det er nødvendig av hensyn til allmennheten, sier Lunde.

Advokaten forteller at 20-åringen, som selv kaller seg en terrorist, hadde som mål å drepe flest mulig mennesker. Mannen er siktet for terror etter å knivstukket en 25 år gammel kvinne i ryggen da hun skulle betale for varer i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo torsdag.

– Jeg tror dette kunne gått riktig galt om ikke politiet hadde fått stoppet ham. Jeg tror vi kunne stått overfor et fryktelig scenario, sier han til NTB.

Kvinnen ble påført kritiske skader i knivstikkingen. Broren hennes, Nils Petter Hennum, forteller lørdag til NRK at hun er operert, og at operasjonen var vellykket. Kvinnen ligger fortsatt i kunstig koma på sykehus.

Inspirert av terrorangrep

Den siktede har fortalt at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018, da et vogntog kjørte rett inn i en folkemengde på et julemarked. Da ble tolv personer drept, og 48 såret.

– Han har trukket paralleller til det som har skjedd i Paris, og til det som har skjedd i Tyskland, og sier at dette kunne han godt tenke seg å ha vært med på.

Ifølge Lunde virker mannen uberørt av situasjonen, og han sier det er et «åpent spørsmål» om hvorvidt han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Advokaten mener det er hevet over tvil at mannen må undersøkes.

Ensom ulv

Advokaten tror ikke angrepet har vært planlagt lenge. Lunde mener 20-åringen ikke er tilknyttet noen terrororganisasjon og betegner ham som en ensom ulv som ikke har noe nettverk.

Den siktede mannen kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB fredag. Han kom til Norge via Sverige onsdag, og overnattet på et hostell i Oslo før angrepet.

Ber om undersøkelse

PST har siktet mannen for brudd på straffelovens paragraf 131 som omfatter terrorhandlinger.

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff sier PST vil be om en prejudisiell observasjon av den siktede, og at PST står fast ved at det er en terrorhandling, basert på funn i etterforskningen og den siktedes forklaring.

– PST har tidligere uttalt at det er muligheter for terrorangrep i Norge, og nå er det mulig at det har foregått. Det er det vi undersøker, sier Bakken.

Hun vil ikke kommentere ytterligere detaljer i etterforskningen.

– Vi ønsker å etterforske denne fasen uforstyrret, sier hun.