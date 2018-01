Tina Bru: Mange i Høyre føler en kollektiv skyld

– Jeg tror ikke det er et eneste menneske i Høyre som ikke sitter og vrenger hodet sitt for å sjekke om det noe de burde skjønt eller reagert på, sier Bru til Aftenposten.

Hun sier til avisen at tanken på at noen har hatt opplevelser som de ikke skal ha i et ungdomsparti, gjør vondt.

– Og det verste er at når de forsøkte å si ifra, så var det ingen som tok dem på alvor. Jeg forstår fremdeles ikke hvordan dette kan skje.

Bru legger til at det er lett å se i ettertid at man burde skjønt eller burde stilt flere spørsmål.

– Forskjellige mennesker satt med ulike bruddstykker av informasjonen. Hver for seg var det ikke lett å se at dette var et problem, men problemet var at det ikke ble samlet, verken muntlig eller skriftlig, sier hun.