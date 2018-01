Giske-drama i gang hos Arbeiderpartiet

Få ønsket å kommentere saken på vei inn til møtet, som startet klokken 13.

– Nå skal vi inn og diskutere og få høre mer om hva disse sakene går ut på, sa AUF-leder Mani Hussaini.

– Mye positivt

Han mener det er mye positivt som har skjedd i løpet av de siste dagene. På spørsmål om hva han sikter til, svarte han:

– Det er viktig at det er kommet en reaksjon på disse anklagene, og det er fint at Giske og Støre har kommet fram til beslutningen om at Giske skal tre av fra sin nestlederstilling.

Giske er fritatt for nestledervervet inntil videre. Han er fortsatt sykmeldt, men tok til motmæle i et innlegg på Facebook mandag kveld.

Lise Christoffersen, sentralstyremedlem fra Buskerud Ap, synes det er uheldig at den uavklarte situasjonen trekker ut.

– Det er klart at for hver dag som går, så blir det vanskeligere og vanskeligere å få politikken på dagsordenen, sa hun til NTB mandag kveld.

Håpet på punktum

Hun legger ikke skjul på at hun hadde håpet at sentralstyret skulle komme til en konklusjon på tirsdagens møte.

– Jeg hadde jo håpet at man kunne satt et punktum i dag. Jeg skjønner jo at ledelsen ikke er der nå, at de trenger mer tid. Det har jeg respekt for, fordi sakene må håndteres forsvarlig, sa hun, men la til:

– Men vi kan ikke ha denne situasjonen gående utover våren. Vi må få en konklusjon forholdsvis raskt. Så raskt som de opplever at det er forsvarlig.

Hun sier hun bare kjenner saken fra det som har kommet fram i mediene, og derfor ikke har noen mening om Giske bør kunne fortsette i nestledervervet.

Sentralstyremedlemmene har ikke på forhånd fått kjennskap til innholdet i varslene. Partileder Jonas Gahr Støre skal, med bistand fra en jurist, redegjøre for saksbehandlingen av varslene, melder NRK.