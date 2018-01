Unge Høyre samler lørdag fylkesledere til krisemøte i Oslo

– Vi har mange medlemmer som naturlig nok kan ha behov for å snakke med noen. Det er vårt ansvar å sørge for at de blir ivaretatt. Derfor samler vi fylkeslederne. Vi ber også om forståelse for at dette er unge mennesker som ikke er profesjonelle aktører overfor pressen, og at pressen tar hensyn til det, sier første nestleder Sandra Bruflot i en tekstmelding til NTB.

Et varsel om at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med svært beruset 16-åring på partiarrangement, ble ikke fulgt opp, skriver Aftenposten.