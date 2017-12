Posten: Juleposten er i rute

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av årets juletrafikk. I løpet av desember har vi håndtert rundt fire millioner pakker og mange flere brev enn ellers i året, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge i en pressemelding. Hun skryter av sine medarbeidere landet rundt.

– Et veltrimmet apparat har sørget for at juleposten er kommet fram i tide. Nå kan tusenvis av medarbeidere ta en velfortjent juleferie.

Riktignok skaper været forsinkelser for distribusjonen enkelte steder rett før jul, men det dreier seg om et lite antall pakker og brev.

Så hvis alle rakk å hente pakker på sitt postkontor eller i post i butikk, ligger gavene der de skal på julekvelden: under treet, ikke uavhentet i en hylle.