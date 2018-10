Drapssiktet 20-åring etterlyst av Interpol

Lindén er siktet for drapet på 24 år gamle Heikki Bjørklund Pallto, som ble funnet knivstukket og drept inne i sin egen leilighet på Majorstuen i Oslo sist mandag.

Mandag ettermiddag publiserte Interpol etterlysningen av mannen på sine nettsider. Ifølge etterlysningen er Lindén 184 centimeter høy. Via Interpol blir informasjonen om den etterlyste mennene delt med de 192 medlemslandene.

Politiet går nå ut fra at den mistenkte i Majorstuen-drapet verken befinner seg i Norge eller Sverige.

– Men mer konkret enn dette er vi ikke nå av polititaktiske grunner, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Tysk politi

Norsk politi har funnet elektroniske spor etter drapsetterlyste Makaveli Lindén (20), ifølge Aftonbladet. Sporet leder verken til Norge eller Sverige, men til et annet land. Både bruk av bankkort og mobiltelefon gir verdifull informasjon for politiet.

Metlid sier til NRK mandag ettermiddag at de ikke ønsker å kommentere Lindéns bevegelser av taktiske hensyn.

Det er ikke klart hvilket land det dreier seg om. Avisen har vært i kontakt med dansk politi, som ikke kommenterer om de er innblandet i søket etter mannen. En talsperson for tysk politi kommenterer ikke saken, men er kjent med det som er skjedd.

– Vi samarbeider med andre lands politimyndigheter og har fortsatt tett samarbeid med Sverige. Vi jobber ut ifra at han verken befinner seg i Norge eller Sverige, uttaler Metlid.

Siktet for drap og ran

Søndag gikk Oslo-politiet ut med både navn og bilde på den svenske statsborgeren Makaveli Lindén (20) fra Uppsala. Han er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet på Majorstuen i Oslo sist mandag. Han er også siktet for et ran.

– Vi har grunn til å tro at han forlot Norge etter drapet og ranet mandag, og at han tok seg til Sverige. Vi tar selvfølgelig høyde for at han har forlatt Sverige og befinner seg et helt annet sted, sa politiinspektør Grete Lien Metlid under en pressekonferanse søndag.