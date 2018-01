Flere får influensa

Folkehelsa opplyser at vi nå er midt i årets influensautbrudd og de forventer mange influensasyke i i ukene fremover.

Laboratoriebekreftet influensa økte markant fram til årets første uke, stagnerte litt, men har nå økt videre siden uke 2. Både andel og antall positive er høyt og har nå passert toppnivået i forrige sesong.

FHI understreker at det ikke er for sent å vaksinere seg, siden influensaen vil være i omløp i mange måneder til.

Situasjonen er verst i Oslo der influensaforekomsten er høy. Sør- og Midt-Norge har middels influensaforekomst, mens Nord-Norge har lav influensaforekomst.