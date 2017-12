Samferdselskjempen Kjell Opseth er død

– Kjell Opseth var en samfunnsbygger som bokstavelig talt satte spor etter seg. Som samferdselsminister på 90-tallet drev han igjennom store prosjekter som har formet det moderne Norge, som byggingen av flyplassen på Gardermoen og store prosjekter som skapte ny fremkommelighet på Vestlandet, skriver Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på Facebook søndag kveld.

Opseth ble valgt inn på Stortinget fra Sogn og Fjordane i 1981 og satt til 2001.

Han ble etter hvert en markant samferdselspolitiker og var samferdselsminister i Gro Harlem Brundtlands (Ap) regjering fra 1990 til 1996.

Opseth var også kommunal- og regionalminister i Thorbjørn Jaglands (Ap) regjering fra 1996 til 1997.

Handlekraftig

Den tidligere toppolitikeren ville 2. januar neste år fylt 82 år.

– Kjell Opseth har satt dype spor etter seg både nasjonalt og lokalt, sier tidligere Førde-ordfører og Ap-leder i Sogn og Fjordane, Aud Viken, til Firda.

Hun trekker fram hans verv som statsråd i to departementer, og at han fikk gjennomført store samferdselsprosjekter.

Vestlendingen blir karakterisert som en av de mest markante og handlekraftige statsrådene i Samferdselsdepartementet etter krigen.

– Opseth hadde sine røtter i Sogn og Fjordane og visste hvor viktig moderne samferdsel er for norske distrikter. Han hadde en handlekraft, og når det trengtes, en stahet, når han i regjering og storting fremmet og drev gjennom sine prosjekter. I sum ga det viktige resultater for by og land, skriver Støre.

Lærdalstunnelen

Med Opseth ved roret ble en stamvei mellom øst og vest lagt via Filefjell, muliggjort ved at han sikret bygging av den 24 kilometer lange Lærdalstunnelen i hjemfylket.

I tillegg fikk han sluttbehandlet utbyggingen av Oslos nye hovedflyplass på Gardermoen, og i august 1993 tok han som statsråd de første spadetakene da byggingen startet.

– Kjell var en utrolig energisk politiker som hadde klare mål og meninger og en overordnet samfunnspolitisk tenkning. Han var veldig resultatorientert, og når han jobbet for en sak, fikk han den som regel gjennom, sier Viken.

«Kraftsosialist»

Opseth ble født i Førde i 1936 og utdannet seg etter hvert til ingeniør. Etter tre år som arbeidsleder og installasjonssjef i Oslo vendte han tilbake til Førde i 1966, og det var da det politiske engasjementet ble vekket, ifølge Norsk biografisk leksikon.

Han ble snart leder i Førde Arbeiderparti, deretter leder i fylkespartiet i årene 1978–1982. I 1979 ble han også valgt inn i landsstyret til Ap.

Kjell Opseth ble i sitt politiske virke oppfattet som en «kraftsosialist», noe han selv opplevde som et hedersnavn. «Tungindustrien må sikrast meir kraft,» skrev han i Bergens Tidende i 1986.