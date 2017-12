Hagen har ikke gitt opp slaget om Nobelkomiteen

Trass i at stortingspresident Olemic Thommessen (H) mener det nå er svært lite sannsynlig at Hagen vil få en plass i komiteen, mener Hagen at alt er åpent inntil fredagens votering er over.

– Stortingspresidenten hadde en ryddig og grei forklaring, men han ville ikke gå inn på om Stortinget skal bryte det jeg mener er en konstitusjonell sedvane, nemlig at dersom det er en representant som ønsker å stemme for begge forslagene, så skal de settes opp særskilt, hver for seg, sa Hagen til journalister etter at Thommesen hadde redegjort for innstillingen fra Stortingets valgkomité.

– Vårt forslag kan ikke avvises

Fredag skal Stortinget bestemme hvem som skal utnevnes til Nobelkomiteen for neste periode.

– Stortinget som organ er ikke bundet av sine tidligere vedtak, slår Hagen fast.

– Det er et faktum at Nobelkomiteen skal ha fem faste medlemmer. Hvis de i morgen velger kun to, er det fremdeles en ledig plass. Når vårt forslag da kommer i tillegg, kan det ikke avvises med at det ikke er noen ledig plass, påpeker han.

Frp-nestoren har lenge kjempet for en plass i komiteen. På spørsmål fra NTB om hvorfor dette er så viktig for ham, svarer han:

– Ingen kommentar til den type spørsmål.

Vil utelukke Hagen

Fredag skal Stortinget først stemme over hvorvidt en ikke-valgbar person kan fremmes eller ikke. Slik vil opposisjonen utelukke Hagen etter vedtaket tidligere denne uka om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til komiteen.

– I mine 31 år i Stortinget skjedde det av og til at presidenten foreslo alternativ votering. Hvis én representant reiste seg og sa: «President, jeg ønsker å stemme over begge forslag» da voterte man over ett av gangen, sier Hagen til NTB.