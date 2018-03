Vårt Land-redaktøren oppsagt

Det ble de ansatte i Vårt Land informert om på et allmøte fredag klokken 11.

– Jeg er helt knust. Dere er en fantastisk gjeng, sa Mathisen til redaksjonen.

– Styret i Vårt Land har besluttet å avslutte arbeidsforholdet med publisher i Vårt Land, Åshild Mathisen. Hun fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Avslutningen av arbeidsforholdet skyldes ulike syn på samarbeidsrelasjoner og styringsprinsipper, sier styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten i en pressemelding.

Alf Gjøsund vil bli konstituert som publisher i Vårt Land inntil videre.

Ødeleggende

– Det var nå vi skulle begynne å høste av alt arbeidet, og vi hadde så mange spennende planer på trappene. Dette er så ødeleggende for Vårt Land, skriver Mathisen i en epost til Dagens Næringsliv.

Hun skriver videre at hun aldri har fått noen korrigerende signaler.

– Heller ikke på direkte spørsmål. Det har bare vært en stigende taushet. Jeg har heller aldri hørt noe fra dem som undertegnet brevet til styret – aldri hørt noe fra dem om at de opplever samarbeidet utfordrende. Tvert imot har flere av dem formidlet til meg at de ikke forstår hva som skjer, skriver hun.

Torsdag 15. mars ble de ansatte i Vårt Land gjort kjent med at konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier har uttalt til Åshild Mathisen at hun ikke har hans tillit som sjefredaktør i Vårt Land.

En uke senere var styret i Mentor Medier, som eier Vårt Land, samlet til krisemøte, der konflikten mellom konsernsjefen og redaktøren skal ha stått på agendaen.

Samarbeid og styring

Styreleder og konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier sa tidligere denne uken til DN at striden ikke handler om Vårt Lands redaksjonelle profil.

– Den har sitt utspring i en intern prosess om samarbeidsrelasjoner og styringsstruktur i Mentor Medier-konsernet. Vårt Lands redaksjonelle profil har aldri vært gjenstand for uenighet, sa han.

Det har blant annet kommet påstander om en fryktkultur i Vårt Lands redaksjon, men dette er blitt avfeid av både klubbleder og hovedverneombud i avisen.

Åshild Mathisen begynte som sjefredaktør i Vårt Land i mars 2016. Tidligere har hun vært direktør for samfunnskontakt i NRK, utviklingsredaktør i Vårt Land, PR-rådgiver i Burson-Marsteller, rådgiver i KrF og politisk kommentator.