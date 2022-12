FHI: Svak korona­økning – rask økning i influensa

Forekomsten av covid-19 er svakt økende, og influensaforekomsten er fortsatt lav, men øker nå raskt, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask influensavaksinering.

NTB

FHI venter at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember.

– Det haster nå å vaksinere seg mot influensa for dem som er i risikogruppene blant barn og voksne. Det er fortsatt viktig med oppfriskningsdose med koronavaksine for de som er anbefalt dette for å redusere følgene av koronaepidemien i vinter, melder FHI.

Når det gjelder influensavaksine, opplyser FHI at det fortsatt er altfor lav dekning blant helsepersonell, barn med risikofaktorer, eldre og andre risikogrupper.

– Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask influensavaksinering, skriver FHI.

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at covid-19-epidemien og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 øker svakt.

– Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer nå i Norge. Det kan føre til ytterligere økning av epidemien. Variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom, heter det.