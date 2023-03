Aasland beklaget menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene. Sametingspresident Silje Karine Muotka kaller beklagelsen viktig.