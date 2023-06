Viggo Kristiansen anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring

Viggo Kristiansen anmelder Jan Helge Andersen for falsk forklaring, opplyser Kristiansens forsvarer.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Kristiansen ble dømt for Baneheia-drapene i stor grad på grunn av Andersens forklaring. Kristiansen er frikjent etter at saken hans ble gjenåpnet. Nå er saken mot Andersen for det uoppklarte drapet i Baneheia også gjenåpnet.

Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling bekrefter overfor NRK at de nå anmelder Andersen for falsk forklaring.

– Vi har en anmeldelse om falsk anklage liggende klar, som vi bevisst har ventet med til beslutningen om gjenåpning forelå. Nå er det naturlig å oversende anmeldelsen til ansvarlig påtalemyndighet som skal føre saken mot Andersen, sier Meling videre.