Er det mindre farlig å snuse enn å røyke? Ekspertene er ikke i tvil

Forskningen dømmer snusen nord og ned. Men en ekspert mener ny studie har sine begrensninger.

Snus er nesten tre ganger så effektivt som nikotintyggegummi når røyken skal stumpes. Derfor blir det ofte brukt når en skal kutte ned på røykingen.

Snuser man jevnlig, er risikoen for kreft mye høyere enn hvis du ikke snuser. Det var det klare budskapet fra en bredt sammensatt gruppe av forskere fredag morgen. Studien ble først omtalt av NRK.

Her knuser – og bekrefter – forskerne noen av de vanligste snusmytene.

Myte 1: Det er ikke så farlig å snuse

Det er godt dokumentert at snusing har en rekke skadelige helseeffekter. En fersk gjennomgang av all forskning som er gjort knyttet til snusing og kreft, viser at:

Risikoen for å få kreft i spiserør, magesekk og bukspyttkjertel øker signifikant hos folk som snuser jevnlig over lang tid.

Faren for bukspyttkjertelkreft er ifølge studien for eksempel dobbelt så høy.

Risikoen for å dø av kreften hvis du får den når du snuser, også er høyere.

Men seniorforsker Tord Vedøy ved Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at studiene har sine begrensninger.

– Den bekrefter at det er en sammenheng mellom snusbruk og kreft i de kohortene som ble undersøkt, sier han.

For å kunne si noe om helseskade, må man følge gruppene man studerer over lang tid. Foreløpig er det gjort relativt få slike studier blant de som begynte å snuse da det ble populært i Norge utover 2000-tallet.

– Det er 7–8 kohorter man ofte bruker, og den største i antall er mannlige svenske bygningsarbeidere som man fulgte over 15 år. Så studien sier noe om hva som skjedde med dem basert på deres tobakksbruk og eventuelt deres andre vaner, forklarer Vedøy.

Akkurat hvor farlig snus er, kommer an på hva slags type snus man bruker, hvor mye, og over hvor lang tid.

– Man må snuse lenge før de alvorlige konsekvensene viser seg, sier Vedøy.

Myte 2: Posesnus er sunnere enn bakesnus

Grovt forenklet er svaret ja.

– Men dette er dessverre også litt kaotisk, sier Vedøy.

Han viser til at snus kan lages på mange ulike måter. De inneholder varierende mengder av to stoffer som er sentrale for helsen:

Tobakk: Det er i hovedsak tobakken som inneholder kreftfremkallende stoffer, både i løssnus og de fleste typer posesnus. Men det lages også i dag typer som er nesten helt frie for tobakk. Nikotin: Sammenhengen mellom nikotin og kreft er mer uklar . Men det er sterkt avhengighetsskapende.

Bruker du små posesnus med lite nikotin, kan det derfor fort resultere at du rett og slett ender opp med å snuse hyppigere.

– Men hvis du har valget mellom å bruke én kjempestor pris eller én liten pose med lavt nikotininnhold, vil jeg si det er bedre å bruke den lille posen, sier Vedøy.

De siste årene har det kommet flere nye typer posesnus på markedet i Sverige. De inneholder ikke tobakk, bare cellulose og nikotin. Disse er ikke tillat å selge i Norge. Derfor tilsettes en symbolsk mengde tobakk.

Myte 3: Norge er snusnasjon nummer én

OK, så det er ikke særlig sunt å snuse. Men kan vi i det minste smykke oss med at Norge er best i det som er dårlig?

– Nja, svarer forsker Sindre Mikael Haugen i SSB.

Vi må nemlig dele førsteplassen i snusbruk med nabolandet Sverige. Det er like mange som snuser i de to landene.

– Svenske kvinner snuser litt mindre enn norske kvinner, mens svenske menn snuser litt mer enn norske menn, utdyper Haugen.

Og det er særlig én norsk aldersgruppe som skiller seg ut.

Myte 4: Det er flest menn over 40 som snuser

For snus er vel mest utbredt hos litt eldre menn som arbeider i yrker der man blir skitten på hendene?

– Nei, sier Haugen.

Snus er et nyere og ungt fenomen i Norge. Det høyeste tallet på daglige snusere finner man altså i gruppen menn 25–34 år, sier han og legger til:

– For eksempel er det 18 prosent i aldersgruppen 25–34 år som snuser i Sverige. I Norge er det tilsvarende tallet 27 prosent.

Myte 5: Færre snuser i dag enn før

Men sluttet ikke de fleste å snuse for ti år siden?

– Nei. På ingen måte. Tvert imot, sier SSB-rådgiveren.

– Det er selvfølgelig individer som har sluttet. Men sett under ett har andelen som snuser daglig, gått opp i alle aldersgrupper. Særlig i gruppen 25–34 år. Der snuser altså dobbelt så mange nå som for ti år siden, sier Haugen.

Myte 6: Det er mindre farlig å snuse enn å røyke

– Ja, det er absolutt mindre farlig. Det er det ikke noen som mener noe annet om, sier Tord Vedøy i FHI.

Helse-Norge slår også fast at dersom du erstatter sigaretter med snus, betyr det lavere helserisiko.

Hvor mye mindre farlig snusing er, er det større usikkerhet om.

– Problemet er at det er vanskelig å tallfeste hvor mye farligere det ene er enn det andre.

– Det er to forskjellige ting, og skadevirkningene er ofte ikke studert samtidig. Men vi har veldig god kunnskap om røyking, som er blant de største årsakene til sykdom og død i hele verden. Det er ingen som krangler på det, sier han.